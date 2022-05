Jorge Salinas habla de su cambio de roles

Jorge Salinas habló sobre las modificaciones que ha tenido en su casa desde que su esposa Elizabeth Álvarez regresó a la pantalla chica

Jorge Salinas habló sobre las modificaciones que ha tenido en su casa desde que su esposa Elizabeth Álvarez regresó a la pantalla chica dentro del melodrama ‘La Herencia, un legado de amor’.

El actor se pronunció sobre el cuidado que tiene con sus hijos mientras Álvarez trabaja, debido a que ella dejó por un tiempo su vida profesional para dedicarse a su labor de madre.

“No es que la apoye, es que ella es actriz, como lo dije, es actriz primero que madre, y primero, el ser humano tiene que desarrollarse personalmente”, explicó el artista durante su llegada a la obra Network en la capital azteca.

Asimismo, el protagonista de la cinta ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’ recalcó que ambos padres deben estar al cuidado de sus hijos. “Nuestras obligaciones como padres son compartidas, son mutuas, y yo encantado de la vida”.

Pese a que ellos están de acuerdo con esta situación, Salinas comentó que los pequeños son los que sufren por no tener a su madre cerca. “Los que padecen más esto son mis hijos, ellos ‘mami ¿cuándo vas a venir por mí?’, y yo les digo ‘nunca, ahora me toca a mí niños’”, contó.

Conjuntamente, Salinas dijo que también tiene algunos proyectos, pero siempre procura estar con los niños en instantes importantes. “Siempre procuras salir a la hora de la comida, comer con ellos, o llevarlos a la escuela porque es tu momento, en que tú pláticas con tus hijos, es el momento en que dicen las cosas”.

Por otro lado, el actor externó sus intenciones de volver a los escenarios teatrales, aunque dejó claro que por ahora le es imposible.

“Hay intención de hacerlo para el año próximo, no sé si este año también se puede hacer algo, si es así yo adelante, ahorita mis tiempos no me lo permitirían, pero quizás para el segundo semestre”, detalló.