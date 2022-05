Cualquier partido quisiera a Pancho Domínguez: GV

Por Sergio Hernández

Pancho Domínguez sería algo prácticamente imposible que se fuera del PAN, pero no hay que descartar nunca nada, es un activo y haríamos mal en no tenerlo siempre con nosotros porque es un hombre, tendrá todas las opiniones y calificaciones, pero es un hombre que sabe hacer política, que sabe enfrentar elecciones y que cualquier partido siempre querrá tener de su lado, así atajó el líder de los diputados del PAN Guillermo Vega.

Ante las versiones de que el ex gobernador Domínguez podría participar en la próxima elección ya sea en el PAN o en su defecto bajo las siglas del partido dirigido por su amigo Dante Delgado, Vega Guerrero dijo: “no lo he escuchado” pero no nos debemos equivocar, es el momento de privilegiar el trabajo, pero también de la unidad del partido, el hecho de que haya adelantados, lo que puede generar es una visión anticipada, debemos tener mesura, tenemos que tener inteligencia y hay que entender que no hay garantía de que Acción Nacional en dos años tenga los mismos resultados que tuvo, ojalá tengamos mejores, pero podemos tener otros diferentes.

-¿Ve fuerte a Morena?

-Lo que veo es que si no trabajamos en el mismo modelo que nos ha permitido ganar elecciones, podemos tener descalabros, el modelo que nos ha llevado a ganar ha sido unidad de propósitos y un proyecto en común para Querétaro entonces no es momento para que nadie se desbalague, ni para que nadie se anticipe porque eso puede generar un rompimiento anticipado de las diferentes corrientes que existen en los partidos políticos porque no lo estoy inventando yo y esto puede poner siempre en riesgo a que él partido no salga lo unido que debe salir entonces yo diría que hasta el 2024, a pesar de que todos hagan su trabajo con miras a campañas, debiera todo el mundo mantenerse cauto y no andar anunciando aspiraciones personales porque no es tiempo e incluso la ciudadanía estoy seguro que reprueba que estemos pensando en cosas cuando no hemos justificado lo que hoy nos pagan.

-¿Vislumbra una fractura al interior del partido?

-Si no nos ponemos a trabajar en platicar mucho, en dialogar mucho, en repetir los modelos de trabajo con miras a las elecciones desde luego que ese es un riesgo cada 3 años, hemos visto ya en otros Estados del país como es Jalisco y Nuevo León, distinguidos miembros de Acción Nacional se han ido inclusive a partidos como Movimiento Ciudadano en el caso de San Luis Potosí un senador, Marco Gama, se va a Movimiento Ciudadano porque no se da el diálogo y la comunicación interna en los partidos, cuando las dirigencias se cierran, no escuchan y no integran hay rompimientos y en este caso yo tengo la confianza en Leonor Mejía de que ella con la experiencia que tiene como panista de años y con el trabajo que se tenga que hacer, escuche, integre, modere, imite estas acciones anticipadas y conduzca el proceso para que estemos hablando de esto hasta el 2024.