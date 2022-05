La inquebrantable fe del padre Luis Ugalde

Con 96 años de edad, abre sus puertas y el corazón, para contar su historia

Por Luis Montes de Oca

Noticias

La figura de don Luis se asoma por el sombreado patio de su casa, sonriente, abre la puerta y con ella el corazón, para dejarnos conocer parte de su historia, la historia de un hombre que tras 50 años de haber sido separado de la iglesia, que él nunca abandonó, regresa, no como el hijo pródigo, sino como un hombre de trabajo, de fe inquebrantable a quien la vida lo puso en situaciones de muy alto riesgo y otras de felicidad plena y ahora lo hace, para dar voz a los laicos dentro de la Santa Misa, en un ya basta, de que los fieles solo repitan Amén.



Compañeros de oficio periodístico —don Luis inició con Noticias hace casi 50 años y continúa con su columna “decíamos ayer”— y amigos de mucho tiempo, a su regreso a la iglesia, el padre Luis Ugalde, nos pide que sigamos con el mismo trato: tocayo.



—¿A qué edad decides tomar la vida religiosa, porque eras muy galán y seguramente traías a varias mujeres interesadas en tu persona?



—No tanto —responde entre risas—, estaba muy chiquillo, tenía 13 años cuando ingresé al seminario. Hay que considerar el ambiente de aquella época, porque estamos hablando de hace casi un siglo.

Nací en 1925 y estamos hablando de 1938, pero todavía no definía mi vida religiosa, eso vino varios años después.



Don Luis Ugalde Monroy deja volar la memoria y nos dice que su familia era muy católica, sobre todo su mamá, doña Virginia Monroy Jurado, que era muy religiosa, pero su abuelo —comenta—, era un hombre práctico, aunque don Jesús Monroy (el abuelo) si iba a misa los domingos.



Cabe aclarar que el papá de Don Luis Ugalde, José Ugalde García y su mamá eran de Amealco, aunque su madre había nacido en Molinos de Caballero, Michoacán, en los límites con Amealco.



La voz del padre Ugalde Monroy arroja escenarios que vio pasar y rememora y nos hace subirnos en esa vorágine que fueron los tiempos de la persecución religiosa:



Era 1935 Tocayo, tenía 10 años y de Amealco tengo recuerdos desde unos seis meses de nacido, tengo recuerdos de la milpa, no se me olvida su olor, el elote tierno y el que se estaba asando —estamos ante un prodigio de memoria, don Luis Ugalde con 96 años de edad, refiere los recuerdos a sus seis meses de nacido—. “Estaba acostado en un cobijita de cuadros, de colores y me acuerdo muy bien que el pastito me quedaba cerca de la cara, de ese pastito moradito, blanquito, chaparrito y eso no se me olvida el vientecillo fresco típico de Amealco”.



—¿Lo recuerdas Tocayo o son referencias por pláticas familiares?



—Puedo dar testimonio de que ha cambiado el clima en Amealco, me costa, porque la casa de mis papás estaba frente a la plaza, frente a uno de los fresnos grandotes, el que está más alejado de la Iglesia. Recuerdo perfectamente que alguna vez me fugue de la casa, me salí gateando, atravesé la callecita y subí unos escaloncitos; una calle angosta, unos escalones de pueblo, se entiende que pude subirlos a gatas y en esos escalones había musgo…



—Tienes una memoria privilegiada —interrumpimos.



—Sí, los estoy viendo —responde entre risas— y hasta lo escribí alguna vez en el periódico… sentía el gusto por la vida y eso no lo soñé, lo sentí, lo viví. Te hablo de ese sabor a campo porque a dos o tres cuadras de la casa estaba la milpa y ahí me llevaba mi mamá.



Don Luis Ugalde Monroy nos cuenta que fue hijo único que cuando su madre lo dio a luz, ya era una mujer mayor para esos tiempos, tenía 38 años.



—¿A qué edad te traen a vivir a Querétaro?



—A los seis años, en 1931.



—¿Y aquí en Querétaro ya tienes tus primeras letras?



—Eso —apunta el Padre Luis Ugalde— es muy interesante. Mi padre me enseñó a leer, pero no simplemente a leer de corrido, sino a entender lo que leía con la “cuartilla”, que en ese tiempo además del abecedario, la cuartilla era el método. Me cerraba el libro y me preguntaba que estaba leyendo.



—¿Era estricto tu padre, Tocayo?



—Al menos en eso sí.



—Pero… ¿te llevabas bien con él?



—Sí claro.



—Y… ¿por qué decides ir al seminario teniendo 13 años de edad?



—Porque en ese tiempo las escuelas eran de gobierno y particulares y mis padres decidieron que asistiera a la escuela del señor Federico Terrazas, gente de Chihuahua; no sé si era su esposa la señora Rosa y te nía un hijo que se llamaba Federico. Ahí estuve el año 1932 al 1934, porque en el 35 se cerraron las escuelas por la persecución religiosa, lo que obligó al señor Terrazas a emigrar.



Las escuelas privadas no eran como las de ahora, eran en casas particulares. Para esto, ya nos habíamos ido a vivir a Gutiérrez Nájera No. 16 y a la vuelta estaba don Maurilio Morelos, que era muy reconocido como maestro y director, cargo que ocupaba en una escuela de Guanajuato. Él nos daba clase, había como 10 muchachos, uno de ellos José Colín Trejo, el músico, con sus hermanos Juan, Eduardo y Lupe. Ahí terminé el tercero y cuarto de primaria y luego me fui al colegio del padre Carlos García, quien tenía la escuela en el corazón de manzana de Ocampo y Morelos, tenía dos entradas, una por Ocampo.

Ahí estuvimos de todas las clases sociales: los Urquiza, los Paulín, todos los más ricos y los más pobres, los que vivían en las vecindades y los de clase media.



De ahí entré el Seminario Menor, que estaba justamente donde se ubicaba la escuela del señor Federico Terrazas y que es el mismo que ahora ocupa —ya remodelado—, el Colegio de las Misioneras Marianas, en lo que era la calle nueva que le llamábamos, Próspero C. Vega., que ahora ya lo tienen en propiedad.

—¿Cuándo sientes el llamado de Dios? ¿Lo sentiste?



—No propiamente. Cosa curiosa. Hay que enlazar algo de Amealco y del momento este: Para mí el momento más maravilloso de mis tres años, fue el Himno Nacional, eso me llenaba y todos los días en la escuelita de pábulos en Amealco. Yo estaba en la primera fila por ser de los más pequeños y ahí estaba Juan Alberto Ruiz Peruquía, con otros que ya todos murieron. En esa escuela todos los días se iniciaba con el Himno Nacional, con la bandera y la banda, era muy formal y era el momento más impresionante de la escuela y se me quedó grabado por toda la vida. Entonces, cuando decido ser sacerdote, no entré con una visión religiosa, de culto, de liturgia. No, entré con una visión política, idea que se fue madurando a lo largo de cinco o seis años.



—¿Cómo tomaban tus maestros, los curas, estas ideas?



—Creo que nunca lo hablamos abiertamente y no porque yo lo quisiera ocultar, sino porque no se dieron las cosas.



—¿Pero ya habías definido el camino por lo político-social?



—Tanto tocayo, que de Amealco, además de los recuerdos del Himno Nacional y los colores, porque mi papá celebraba mucho las fiestas del 16 de septiembre, no había focos pero con faroles.



Mira —se detiene a pensar un poco don Luis Ugalde—, sí impregnaba mucho la parte litúrgica, pero con el tiempo, precisé la idea, que fui madurando a lo largo de la vida, me refiero exclusivamente a la religión católica, porque Jesucristo nos deja sólo un mandato: “amaos mutuamente”, es decir el amor en primer lugar a la patria, es así exactamente lo que dicen los maduros del dogma, que es la virtud central, la única que permanece.



La fe… que cuando se está con Dios se pierde, si ya estas con Él ¿para qué la fe? La esperanza… ¿ya qué espero sil ya estoy aquí? Lo único es el amor, y el amor es eterno y es la fuente de todo. Es decir —explica el padre Ugalde— en esto están de acuerdo filósofos, teólogos.



El amor es el centro, si hay amor… me he encontrado en la vida con muchos, que inclusive son ateos, pero que aman y aman sinceramente al próximo, son capaces de morir por la gente. Entonces ellos tienen espíritu cristiano. Lo que pasa con ellos y es importante destacarlo, hay un gran número de personas en el mundo actual, que no está en la religión católica o en el cristianismo, porque sienten que no somos sinceros.



Me consta tocayo —agrega don Luis—, uno de mis ideales es que aprovechemos la misa para llevar un ambiente que le permita a la gente, hablar claro, que la misa no sea un ambiente cerrado, separatista. Celebramos lo que estamos celebrando en la vida, si no, no tiene sentido y esta idea la tenía muy clara Mario Gutiérrez Canchola, mi compañero de exilio, porque Mario, decía eso y ya estaba como ayudante en la Parroquia de Santana, iba a misa a Santa María Magdalena y en alguna ocasión, el río se llevó las tablas que servían de puente, las vigas y entonces Mario les dijo: “primero v amos a arreglar el puente, para que la gente pueda pasar”… eso era lo más urgente, la gente tenía que vender sus verduras, viajar a la ciudad de Querétaro a realizar sus actividades. Eso era lo cristiano y por ello al terminar les dijo Mario: “ahora sí, ya pusimos el puente, cada quien a su chamba, ya tienen como salir y regresar, como ganarse el pan del día”, que es lo importante, porque primero está comer que ser cristiano, porque “la fe es un indio con un taco en la mano”; entonces lo que necesitamos saber es, qué es ser cristiano.

—Tocayo, sólo para recapitular… ¿cuándo decides ser sacerdote?



—Esto es bien interesante, lo decidí ya bastante adelante, cuando estudié filosofía, antes de pasar a Teología y me encontré, por una parte el pecado del agio, el préstamo con intereses altos, que estaba condenado tradicionalmente en Querétaro, porque venía de siglos y me encontré lo que era un clamor, en mi familia y en la sociedad, que esta actividad estaba perjudicando a la gente.



Antes —precisa don Luis Ugalde— cuando yo nací, mi abuelo quería que del establo que tenía en Querétaro y que tenía su fama, yo fuera el heredero, así que fue un choque para él que al paso de los años yo decidiera irme al seminario. Nuestra familia era muy respetuosa de la vocación, que cada quien se dedicara a lo que quisiera. él me dijo: no me opongo a que seas sacerdote, a lo que si me opongo es a que seas un cura dinerista… esa frase, lo he dicho, ahora con, con la carta que me pidieron para mandarla a Roma, dije cosas clarísimas, es una denuncia, porque yo me encontré con que el Canciller de la Diócesis era uno de los principales agiotistas y muy amigo de don Pascual, conocido por prestar con intereses altos… me propuse acabar con eso.



—¿Ahí decides ser sacerdote y trabajar para el pueblo?



—Sí, y ahora se lo dije al Papa, al grado que uno me dijo, oye con esas declaraciones, no te van a dejar entrar.



—Y ya estás de nueva cuenta.



—Es eso, nuestra iglesia está cambiando hace años, pero hay una corriente conservadora, muy fuerte y eso hay que reconocerlo.



De que se puede, se puede, pero de todas maneras seguirá una lucha… cajas populares empezó con las mejores intensiones, no nos corrompimos, aunque nos dejaron sin ley 40 años, nosotros éramos fieles a tener intereses bajos. Eso fue lo que les dolió, porque éramos competencia.



—La iglesia te pidió Tocayo, ¿que este movimiento que traías con las cajas populares, lo pusieras al servicio del clero?



—Jamás.



—¿Nunca?



—Jamás.



—Tú habías estado en Alemania y en Italia y habías aprendido.



—Aprendí, changarro aparte (entre iglesia y cajas), primero porque las cooperativas son abiertas, se acepta de cualquier religión y de cualquier partido, por eso no estuvieron de acuerdo con nosotros ni el PRI ni el PAN… ni la iglesia —las carcajadas estremecen la sala de don Luis Ugalde, que cuando se ríe brilla el cielo.



Yo entré a cajas populares, pero ya dentro del movimiento del Secretariado Social Mexicano, que era el órgano oficial del Episcopado Mexicano, para la promoción social y, dentro de esto entró don Pedro Velázquez, su hermano Manuel, Rodolfo Escamilla y otros sacerdotes, para promover una acción de aglutinar gente para resolver sus propios problemas sin esperar de papa gobierno ni de mamá iglesia y así todos juntos hicimos la unidad.



—Pero no eran tiempos fáciles Tocayo, vi una muy buena entrevista que te hizo Efraín Mendoza Zaragoza en TVUAQ, donde le dices que un tiempo anduviste armado porque estabas con amenazas de muerte.



—¡Ah! Si, andaba armado porque en lo personal, esa persona me dijo, como quien conversa: “Luisito ya bájale. Te tenemos bien fichado, todos los días sales a la Sierra… y ya ves que hay muchas curvas en el camino… no vayamos a tener otro muertito”. No le bajé, el Capitán Terán me dijo: “llévese mi pistola”. Entonces traía una 45 del Ejército. Entonces —me traían bien fichado— esa persona que te digo, fue directo: “mira la pistolita esa que traes… ¿de qué le sirve a un cuerno de chivo?, te vamos a rociar y se acabó Luis Ugalde.



—¿La dejaste?



—No, la traía



—Y… ¿dispuesto a sacarla?



—Alguna vez me preguntó alguien en gobierno, en la Presidencia Municipal, cuando estaba todavía en Plaza de Armas: “oiga a poco si es capaz de dispararle a alguien?” Le respondí: yo no tengo juramento ni vocación de mártir —nuevamente las risas que hacen ver en el padre Luis Ugalde Monroy, una expresión de travesura—, si no me van a hacer santo por eso… pues que le vamos a hacer. a mí lo que me importa es defender al pueblo, tengo derecho.



—¿La gente cómo jalaba contigo, Tocayo?



—Muy bien y no solamente la del estado, trabajábamos muchos en toda la república y con todos tenía muy buena relación.



—¿Qué iglesia es la primera que te asignan, al ordenarte?



—Ninguna…yo no tengo vocación de cura, tocayo —es por demás decir que la risa compartida hacía de estos momentos el verdadero placer de la charla con un hombre sabio y sencillo, con un líder poseedor de un gran sentido del humor—. No tengo vocación de párroco, de estar encerrado en una iglesia, y eso lo sabe Don Fidencio López Plaza…



—¿Fue tu alumno?



—Sí, él (Fidencio López Plaza) lo sabe, estar encerrado no es mi vocación, aunque si es necesario que el sacerdote tenga algún lugar, porque debe estar adscrito, según el Derecho Canónico.

—¿Ya estás dando misa?



—Sí, ahora quise ponerme a hacer muchas cosas, y me di cuenta que el ritmo de estar atendiendo un horario, no me conviene, porque mi cuerpo… bueno todo, le mente, me lo impide, pero si puedo reunir fieles ocasionalmente e inclusive oficiar en casa.



Don Luis Ugalde hace un paréntesis para señalar que se ordenó en 1951 y nos mostró su cáliz.

Dio unos pasos pera llegar a un librero, de ahí sacó una caja perfectamente cuidada, la abrió con tiento, tomo el cáliz con ambas manos y nos confió: “creo que es único, porque tiene el escudo nacional en la base. La copa es de bella factura y si en la base tiene un águila. La observamos detenidamente, la giramos para leer presbítero Luis Ugalde M.



Mi mamá me la regaló en 1951 y desde entonces sigue conmigo.

Con ese recuerdo y con la aseveración: “desde entonces ya tenía yo estas ideas”, nos despedimos de don Luis Ugalde Monroy, en esta primera entrega de una larga y nutrida entrevista.

Continuará.