L12; A un año de la tragedia

A un año del colapso de la “Línea dorada”, no hay detenidos y las víctimas exigen justicia

Hoy se cumple un año del colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro, el cual dejó a 26 personas sin vida, más de 100 lesionados, cientos de afectaciones materiales y a un año de la tragedia sigue sin haber personas detenidas y miles de dudas sobre la construcción de la obra.

Después de doce meses, la remodelación de este tramo sigue sin quedar y las afectaciones que sigue generando día con día en la movilidad no se le ve fin.

Un año más tarde, sigue sin haber personas detenidas por tal hecho y es que, cabe recordar que el pasado 2 de mayo del presente año, se aplazó por cuarta ocasión la audiencia ya que, uno de los acusados no se presentó por problemas de salud, aplazándose una vez más y ahora será hasta junio.

En tanto, de acuerdo a las investigaciones, la empresa encargada de la construcción de la obra, evitó las acusaciones penales con un pago económico que les hizo a las víctimas. Aunque, hasta ahora todavía hay afectados que no hay recibido indemnización.

Por lo mismo, las familias de las víctimas no desisten en pedir justicia, que no haya impunidad y que se les de la seguridad de que un hecho así no volverá a ocurrir.

Hasta ahora, la “zona cero” como fue llamada, continua sin cambios, con la separación del tramo elevado. Sin duda, al pasar por ese parte, sigue removiendo en las víctimas el dolor que vivieron aquel 3 de mayo de 2021.

Durante la mañana de este martes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, compartió a través de sus redes sociales un breve mensaje, en el que informa los avances que ha habido, la atención a las víctimas y cómo va la rehabilitación de la línea.

“”Como persona y como jefa de Gobierno siempre he estado y estaré del lado de las víctimas y de la justicia (…), han recibido una indemnización económica por parte del Metro, apoyo económico por parte del Gobierno, así como becas, vivienda y empleo y apoyo económico de un fondo establecido por la Fiscalía” menciona la Sheinbaum.

“Hay procesos penales contra personas físicas y morales que aún continúan y algunas víctimas que han decidido seguir con sus juicios, están en su derecho”, preciso.

L12; 3 de mayo 2021

Cerca de las 22:25 horas de aquel lunes, una de las trabes que sostenía la “Línea dorada” colapsó en el tramo Olivos y Tezonco, ocasionado que dos vagones se desplomaran, dejando a 104 personas lesionadas y 26 fallecidos.