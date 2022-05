Luego de la polémica generada hace unas semanas, tras la denuncia por abuso que hizo en contra del productor Luis de Llano, Sasha Sokol reaparece en redes sociales este 30 de abril, para celebrar el 40 aniversario de la creación del grupo Timbiriche.

En su cuenta de Instagram, la cantante publicó una serie de cinco imágenes. En la primera destaca el logo en amarillo y azul de la banda Timbiriche con el número 40. En la siguiente sobresale una plantilla con la estrofa de la canción La vida es mejor cantando:

“Si tú quieres al trigo cantar, tú tienes que aprender que el viento tu voz será y la siembra crecerá. Levantando tu voz vibrando, levantando tu voz”. En una más, aparece Sasha de niña, y en las últimas dos sobresalen los integrantes originales (Benny, Paulina, Mariana, Diego, Alix y Sasha) de la agrupación que se dio a conocer en 1982 en los escenarios musicales.

“Levantando tu voz”, escribió Sasha acompañando a su post. Sin embargo, no fue la única que se pronunció en este día tan especial para Timbiriche, también lo hicieron el resto de sus compañeros.

Benny Ibarra, en su Instagram, escribió: “Feliz cumpleaños, amada pandilla azul y amarilla. Los amo. Siempre. Gracias a tod@s por la música y el amor. Gracias”. A sus imágenes, por lo menos en dos similares a la de Sasha, agregó la foto de un pastel de frutos rojos con la leyenda: “Feliz cumpleaños, Timbiriche 40”.

Mariana Garza, por su parte, resaltó: “Levantando tu voz, vibrando. Juntos” y “Les amo” en dos mensajes por separado. Diego Schoening anotó: “Juntos, siempre vamos juntos” y Alix Bauer escribió: “40 años levantando mi voz ¡cantando! #juntos”.

Paulina Rubio y Erik Rubín son los únicos que no se han manifestado. Éste último pudo haber tenido un problema con su cuenta de Instagram debido a que no aparece en la plataforma. Benny Ibarra, incluso, lo hizo notar al dar respuesta en la publicación de Alix: “Y a mi amado #Erik que quien sabe por qué no lo puedo tagear”.

En fecha reciente se reunieron Mariana Garza, Edith Márquez y Alix Bauer. Al compartir las imágenes en sus redes, hicieron sospechar a sus fans de confabular en un plan para un nuevo reencuentro de Timbiriche. Sin embargo, hasta el momento no hay noticias al respecto.