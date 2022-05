Ana Bárbara manda mensaje a hija de Mariana Levy

Ana Bárbara reaccionó a la polémica que envuelve a Paula Levy, hija de Mariana Levy y de su expareja José María Fernández ‘Pirru’, debido a que la joven prácticamente creció con ella tras el trágico deceso de la actriz.

Durante su visita al programa Ventaneando, la cantante de música regional mexicana escuchó los comentarios con relación a que la joven mantiene una relación sentimental tóxica, a lo que inmediatamente dijo:

“De eso es tan, tan así que… yo prefiero ni tocarlo, la amo, los amo y yo quiero que estén bien, es mi mayor deseo, me puede en el alma no poder como los pollitos cómo los cuida uno estando con ellos, a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella esté bien, y deseo de corazón que ella esté bien”.

Sin mencionar las imágenes que compartió Paula tras presuntamente haber sido agredida en el rostro por su actual pareja, la llamada ‘Reina Grupera’, solo hizo hincapié en que ella sabía que la hija de Mariana estaba en perfectas condiciones. “Le he escrito y espero que esté bien. Hoy en la mañana me dijeron que está bien, espero que esté bien”.

Ante los comentarios sobre que ella fungió la labor de madre con Paula, Ana Bárbara dijo: “He intentado, pero te soy honesta, siempre va a haber un dejo de cuando te divorcias ya no es lo mismo, no soy la madre ni biológica ni tampoco tengo el poder legal”.

Y recalcó que justamente el no ser la madre Paula le impidió educarla como a sus hijos. “Eso te limita muchísimo para tus cosas, para estar ahí en día a día de niños ‘párense, levántense, vayan a la escuela, lávense los dientes’, que todos los que son papás saben los hábitos, los límites, no hay manera, entonces no”.

Sin embargo, la intérprete envió un mensaje a la joven destacando que siempre puede contar con ella cuando lo necesite. “Ellos saben que estoy para ellos en el momento que me hablen así sean las 2 de la mañana, yo me he arrancado con ellos a darles, como les digo, a veces con el ala rota, pero no pasa de que ellos me ayuden a volar con una de las alas de ellos, pero sí creo que yo estoy muy orgullosa del amor que les he dado, a mi forma, no es lo que yo quisiera, porque quisiera que estuvieran como mis hijos, que están ahí, y pum y la tarea, pero eso no fue posible acá”.

Por último, la cantante externó su preocupación por la situación que pueda estar viviendo Paula. “Me duele en el alma porque ahora que ya estoy más mayorcita sé que el día a día de los papás es el que más cuenta para que los niños tengan una estabilidad emocional, y me duele en el alma, pero eso sí, siempre me tienen aquí, ya les dije que medio madre-ada, pero aquí estoy, con los pedazos de mi alma”.