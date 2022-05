Clasifican 78 atletas a Nacionales Conade

Con un total de 117 medallas, Querétaro se consagró campeón del Macro Regional de Atletismo rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2022, imponiéndose a potencias históricas como Ciudad de México y Estado de México.

En total fueron 46 medallas de oro, 42 de plata y 29 de bronce, participaron un total de 200 atletas, de los cuales 78 obtuvieron su pase a los Juegos Nacionales Conade 2022 que se llevarán a cabo del 16 al 26 de junio y se desarrollará en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23.

“Es importante reconocer que fue un Macro Regional donde hubo más estados participando, fue muy fuerte en cuanto al nivel, lo que les permite esforzarse día a día y que tengan grandes posibilidades de destacar, hubo siete estados participando”, explicó Ángel Moreno, presidente de la Asociación Queretana de Atletismo.

Querétaro se midió, además, a Guanajuato, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, IMSS e IPN. Resaltando que, en las pruebas de garrocha y salto de altura, los deportistas queretanos estuvieron muy cerca de obtener marcas que los clasificarían a mundiales juveniles y lograron mejorar sus marcas personales.

En el 2021, el atletismo queretano realizó su mejor participación en esta justa y sumó 38 medallas en los Juegos Nacionales Conade, 15 de ellas fueron de oro, con lo que consiguieron un récord histórico y para este 2022 el reto es superarlo.

“El principal objetivo que se les ha mencionado a todos es cubrir la cantidad de medallas que se logró el año pasado, y que la gran mayoría sean preseas áureas, es una felicidad colocarnos en el medallero, y también el objetivo es tener un posicionamiento continuo, estar dentro de los primeros 4 lugares es algo que estamos trabajando para lograrlo”, agregó Moreno.