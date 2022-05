PRIMER REFUERZO

Por José Luis Jiménez

Octavio Rivero es contratado para reforzar a Gallos Blancos

Octavio Rivero ha llegado a un acuerdo para jugar la próxima temporada con Gallos Blancos de Querétaro que aún mantienen una incertidumbre de cuál será el nuevo propietario de la institución plumífera.

El jugador uruguayo juega como centro delantero, justo lo que necesita Gallos Blancos desde hace varios años.

Cuando termina una temporada para un equipo, de inmediato los de pantalón largo tienen que ponerse a trabajar en la conformación de la plantilla. Los jugadores que no entran en planes y amarrar a los que dieron buenos resultados.

En este sentido, los directivos actuales, pase lo que pase, tienen que trabajar en los refuerzos que tanto le hacen falta a Gallos Blancos, pero deben tener cuidado, porque en el caso de Octavio Rivero, ya había jugado en el Atlas en el 2018, donde en un año, sólo anotó cuatro goles, muy malos para un centro delantero.

Lo que no saben los directivos de Gallos es que Octavio Rivero, tiene ocho meses de inactividad, y reestableciéndose de una rotura de ligamentos cruzados que generalmente para un jugador de futbol nunca vuelve a ser el mismo.

Rivero con 30 años de edad, es representado por Rafael Monge, o por alguno de sus prestanombres como es Rafael Espino.

Rafael Monge sólo ha traido a dos jugadores de calidad como lo es caso del guardameta Washington Aguerre, y el delantero Leonardo Sequeira, y seguro los van a vender la próxima temporada.

Gallos necesita reforzarse, pero con jugadores de calidad, ojalá que ahora si tomen en cuenta la palabra del técnico en turno (Hernán Cristante), porque con los casos de Leonardo Ramos y Héctor Altamirano, ellos tuvieron que conformarse con lo que les contrataron sin consultarles. Es decir el fracaso de Gallos Blancos inició desde las oficinas.

Un técnico tiene que saber que jugadores llegarán al equipo y con la opción de regresarlos. No es posible que no se hayan dado cuenta de lo mal que jugan José Angulo, el mismo Enzo Martínez o Juan Romagnoli. Cartuchos quemados como Fidel Martínez, Maximiliano Perg, etc.