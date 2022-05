Verónica del Castillo regaña a Kate por exponer a su familia

Verónica del Castillo externó la incomodidad que tiene con su hermana Kate luego de que la actriz se pronunció contra el Tren Maya, pues considera que no es momento de dividir al país con este tipo de iniciativas.

Aunque apoya al movimiento “Sélvame del Tren”, la periodista señaló durante su más reciente encuentro con la prensa que reprendió a la protagonista de “La Reina del Sur” por participar en un movimiento de ese tipo.

“Yo la regañé la verdad, yo le dije ‘¡ya no nos metas en problemas por favor!’. Me encanta que apoye la naturaleza, que apoye todo, digo en cierta forma tiene toda la razón, todos los que están ahí en este video, pero yo creo que no es tiempo de pelear, ya nos peleamos mucho con los gobiernos”, expresó Verónica.

Para Verónica es tiempo de que el país se una buscando un bien común. “Yo creo que ya es tiempo de paz, reconciliación y reconstrucción de México. Que le quede el saco a quién le quede, desde el presidente hasta mi hermana, todo el mundo creo que tenemos que cerrar filas”.

Y recalcó: “Es difícil el país está muy polarizado y si le dije hermana ‘está muy polarizado y dividido el país, tenemos que unir, conciliar, tenemos que unir’”.

Finalmente, la hija de don Eric del Castillo señaló que le hizo ver a su hermana que al meterse en esta clase de iniciativas su familia siempre termina involucrada.

“Ella viene hace cosas y se va y luego le digo ‘hermana, están las cosas muy delicadas y luego nos atacan a mí y a mi papá, por cosas que tú haces’. La gente está muy reactiva, tenemos que ser proactivos y no reactivos”, contó.