Vivimos una nueva Iglesia debemos seguir sus pasos

Por Luis Montes de Oca

Tercera y última parte

El padre Luis Ugalde ve de frente a los ojos, no desvía la mirada, escudriña las preguntas y prepara las posibles respuestas, no es un juego de poder, es dar lo mejor de sí, lo más útil de sus caminos y su experiencia, como sacerdote, como laico, como esposo y como sacerdote, porque asegura que nunca dejo su ministerio.

Caminamos por su patio y tomamos asiento a un costado de su escritorio y dejamos que las palabras formen hilos.

—No quiero ser ofensivo y mucho menos irrespetuoso de la religión católica que es la mía, sin embargo esta idea que tienes, esto que manifiestas del cooperativismo y que la Iglesia puede y debe controlar la violencia y el hecho de que el Papa mismo quiere una Iglesia en la calle, no encerrada en los templos…

—Es la cosa —se adelanta don Luis Ugalde Monroy sin esperar la pregunta—, no se le hace el suficiente caso al Papa Francisco, incluso se le critica por las razones o sinrazones que sean, porque puede suceder que haya en cierta forma más trabajo, pero simplemente porque nos saca del confort. Eso pienso, es lo que está faltando con muchos sacerdotes. Fíjate que eso es terrible, ¿Cómo te metes de periodista si no le das al periodismo un porqué? eso es lo que cala a los que estamos metidos en esto ¿cómo es posible que se metan a hacer una cosa que no responde a lo que ellos piensan? Mejor no se metan. ¿Para qué se meten al sacerdocio? si el sacerdocio no les ayuda, no tiene caso. Aquí se necesita meterle ganas, ahí es donde se necesitan hombres.

La separación

—Todo esto nos lleva al momento en que tú decides y la Iglesia de Querétaro decide, que ya no pueden seguir el mismo camino.

—No, no fue tanto la Iglesia, casi te iba a decir que era más bien un asunto… sí fue un grupo de sacerdotes que no estaban de acuerdo en que otros siguiéramos el trabajo que llevábamos de lo social, tal vez los sacábamos del confort, ése era el problema, pero no fue precisamente Don Alfonso, él llegó con muchas ganas de trabajar. Esto es necesario mencionarlo.

—¿Hubo una separación?

—No, a Don Alfonso lo fueron presionando laicos y sacerdotes que estaban más apegados a utilizar al clero para servicio de intereses y ¡cuidado!, eso mismo hay en todos los tiempos, siempre hay quien quiere utilizar al clero para hacer negocio.

Clarito lo digo, y sé de eso y sé hasta los nombres, entonces pregunto ¿quiénes son los interesados en que el sacerdote no hable de lo social? Claro son los interesados en mantener el poder. Tener el poder político pero aparte tener el poder económico y utilizarlo para sus propios fines. Terrible, ahí está el hecho, es el mismo espíritu, nada más que en una parte se ve más aparatoso porque se ve la sangre chorreando, pero también hay sangre que no chorrea, la del pobre que tiene las consecuencias, la miseria y tiene que aguantarse.

La gente aparece, desaparece y sufre en cuantas instituciones recibe la represión o reprimenda por la corrupción, eso es la carencia de Dios, es la denuncia que hace María Esther en su libro (María Esther Durán, esposa de Don Luis Ugalde, hasta su muerte QEPD).

—También resulta que se ve en los pobres un mercado —inquirimos.

—Ah sí, no les interesa redimir, que por cierto, para que se dé la redención tiene que empezar por el espíritu de que el otro haga un esfuerzo propio, eso es el cooperativismo. El cooperativismo no es simplemente la ayuda mutua, sino ¿Para qué? Porque la mafia también se ayuda. No se trata de ayudarnos simplemente, sino de ayudarnos para la justicia social.

—Como parte del clero diocesano cuando dejas de estar con la iglesia ¿El obispo no hizo nada para que te quedaras?

—No lo sé, si en el fondo haya hecho algo, no lo ubico, yo tengo la idea de que lo que pasó con Alfonso fue que estuvo presionado, si yo estaba amenazado de muerte a él ¿qué le pasaría? No sé hasta qué punto lo presionaron.

—¿Tan fuertes eran los laicos como para amenazar a un sacerdote de muerte?

—Sí, yo sufrí no simples amenazas, sufrí intentos de asesinato, fueron varias veces.

—Esta plática me recuerda mucho cuando entrevisté a don Arturo Lona Reyes en Tehuantepec.

—Sí, el sufrió muchas amenazas.

— ¿Tú te estabas metiendo en la sierra?

—Era lo común, por eso me dijeron: “Tú todos los días te vas a la sierra, hay muchas curvas en la sierra, no vayamos a tener otro muertito, mejor tranquilo, más vale.

—¿Te enojabas tocayo?

—Pues sí, cómo es posible que fueran católicos… y sin embargo el interés del dinero es muy poderoso.

—En el aspecto que estamos tocando ¿Tú crees que fue correcta la separación Estado-Iglesia?

en el inter de la charla, suena el teléfono de don Luis Ugalde, ve el número y se incorpora. Es el Obispo Fidencio López Plaza, que le llama para ponerse de acuerdo sobre una misa, se aprecia el trato cordial, la afectividad entres estos dos hombres de la iglesia, el sacerdote y su discípulo, que ahora es su obispo.

Retomamos el tema:

—Yo creo que sí, porque cuando decimos Iglesia, referimos al clero, si fuera la Iglesia, sería la gente. Cuando yo estaba de laico, decía hace falta que el laico tome en sus manos las riendas de su destino, que no dependa de nadie y tampoco del padrecito, que no dependa de ahí. Y una cosa, el sistema está acostumbrado —y asi sigue sucediendo muchas veces—, a la limosna y a vivir de tener la mano extendida y de no trabajar. Cada quien tiene que ejercer.

Otra cosa muy importante; muchas veces no se paga lo justo.

—¿Un sacerdote tiene sueldo?

—Sí, un sacerdote tiene sueldo, de alguna forma tiene sueldo.

—¿No todos tienen votos de pobreza verdad?

—Nadie tiene votos de pobreza en el clero diocesano, quien tiene votos de pobreza son las órdenes religiosas que no sé, hasta qué punto es realmente así, tiene que tenerse algo de que disponer, si no, no se podría vivir.

—¿Tú estabas a favor de la procesión del silencio?

—Te diré que poco me interesaba, lo importante para mí era que la gente tomara en sus manos la solución de su problema económico, lo de los demonios y demás, pues realmente a mí, no es que no me interese, pero yo andaba en otro boleto.

—¡Qué maravilla que lo puedas platicar con tanta libertad tocayo!

—Sí, realmente este tipo de cosas, no es que me niegue como sociólogo a revisar qué cambio o qué profundidad tiene la gente, porque hay quien se ha metido a analizar si realmente provoca una esclavitud de conciencia y entonces puede originar desordenes equívocos serios, como que algunos consideren: yo puedo pecar lo que quiera y luego me voy a la procesión del silencio o me voy de peregrino y ya veo a la Virgen de Guadalupe… ellos no toman conciencia. Eso es lo que yo he criticado de mis compañeros en la vida de los sacerdotes.

Yo digo quítenle la venda de los ojos a la gente, la caridad no se puede cubrir con ceremonias. Cuando yo he hablado de que desde mi primera misa fue por mi patria, es la mayor caridad, la política es la mayor caridad, quedo muy claro desde 3el Papa Pío XII, la mayor caridad es poner las propias acciones al servicio del prójimo, no para darle limosna, sino para que el pueblo tenga una base, un apoyo, un bastón para así tomar su propia autonomía.

—¿Cómo era la sociedad y cómo te veía la gente cuando tú ya no estabas en la Iglesia?

—Hay de todo, hubo alguno que me dijo “Bienvenido” “Oye, supe que te quitaron las licencias, bienvenido a los laicos, aquí tienes tu casa”. Todavía me acuerdo de alguno de los Galicia, Luis, que lo encontré camino a Lomas de Casa Blanca, quien comentó: “hay personas muy religiosas que no entienden la visión social”, y yo también lo pienso.

—¿Te acusaron de comunista?

—¡Claro!, fue típico, cuando en una discusión en una ultrella les dije —y se sintió en el grupo—, si en lugar de tener aquí 100 o 150 católicos, fueran comunistas otra cosa sería, porque nuestro propósito y Querétaro lo sabía, era salir y hacer una revolución cristiana…

¿Por qué razón la gente ve que los comunistas son una cosa y los católicos otra, reunidos para el mismo objetivo? ¿Por qué el cambio? Porque saben que aquella gente le pone ganas y expone la vida y la da para lograr lo que quiere y nosotros somos muy tibios, huevos tibios —soltó una carcajada y luego su mirada se humedeció:

“atrás de las cortinas estaba María Esther, después supe que al escucharme, ahí se enamoró de mí, pero yo no la conocía, ella era monja y yo sacerdote, pasaron 10 años para encontrarnos y después de otro tiempo para casarnos en 1975 y vivir juntos hasta que se adelantó.

Sobre su separación nos dice que el sacerdocio como sacramento, imprime carácter, porque como el bautismo y la confirmación, no tiene sentido repetirlos, una vez que se reciben, no los quita ni Dios, como aquello de “palo dado…”, pero aquí no es palo, es grado y Dios respeta la naturaleza de lo que hace.

—¿En qué año te separas del clero?

—No me separo.

—Bueno —recompongo la pregunta— dejas de participar con la iglesia.

—No me separo —insiste y acota— me separan. Como me dice el Obispo Fidencio López Plaza: nunca te fuiste, te hicieron a un lado, pero nunca te fuiste.

Seguí haciendo lo mismo pero fuera de la iglesia y como me dice el Obispo Fidencio: “ahora te regreso para que hagas, lo que siempre has hecho”.

—¿Cuál fue la causa más fuerte para que te hayan separado?

—La más fuerte fue la presión del poder político-económico, pensaría que más el económico, pero no los sé realmente.

—¿De qué año hablamos?

—1968… y en octubre, es cuando me amenazan formalmente, que no eran rumores, “pueques”, a mi me lo dijo personalmente…

—¿Quién?

—Nunca he dicho el nombre, porque no tiene sentido, ¿a quién le ayuda…?

—A mí me satisface mi curiosidad —estruendosas rosas de el padre Luis Ugalde.

—Atrás de quien me lo dijo, lo entiendo, es todo un poder.

—¿Te acusan de comunista?

—Pues sí, pero era un término muy sobado, el que se sale del carril lo tildan de comunista para satanizarlo, que no sanitizarlo.

El Padre Luis Ugalde rememora que hubo un decreto emitido por el obispo, que habla de dos: Mario Gutiérrez Canchola, de Colón, y de mí. Los dos en ese momento, quedamos retirados.

Trabajábamos juntos en la periferia de la ciudad, con la gente pobre, a diferencia del Decanato del Centro de la Ciudad, que es donde estaba la gente pudiente y nosotros formábamos parte de la periferia.

—¿Qué hiciste Tocayo?

—Buenas noches… que hacía, le dije buenas noches.

—Dijiste buenas noches y “Decíamos ayer” —nombre de su columna en esta casa editorial desde su fundación.

—Me llamó don Rogelio y me dijo: “véngase que lo necesito”, yo para qué, le respondí, búscate otro —“Mira —argumento don Rogelio— en el periódico se necesita gente que sepa de muchas cosas”. le argumenté que yo no le servía para eso, pero insistió: “lo necesito”, y yo repuse: por qué no le dices a Pepe Flores, don de la misma peña taurina. Pero me convenció y desde entonces he publicado diariamente. Yo no le cobraba, ni él me pagaba, pero sabíamos y me lo dijo claro: “yo le doy tribuna para que difunda sus temas”.

—Pero llega un momento en que tienes que suspender temporalmente —Don Luis vuelve a reír ampliamente.

—Sí. Yo llegaba con el “Decíamos ayer” a entregárselo a su despacho a su oficina en Noticias. Lo vio y me dijo: “es el último”. Claro que pregunté, al menos para saber y me comentó que lo habían ido a ver Saavedra y Gildardo Álvarez y le dijeron que andaba muy soflamero, que levantaba mucho polvo y que estaba molesto el obispo. Luego, me comentó en confianza: “espérese un poco”. Paso un mes y medio, cuando me mandó a hablar y hasta ahorita.

—¿Fue una buena experiencia trabajar con don Rogelio Garfias Ruiz?

—Sí, aprendí muchas cosas de él, del estilo, aprendí con los compañeros de Noticias. Para mí ha sido una oportunidad, Noticias es otro clima.

—¿Cómo es la vida de un sacerdote fuera de la iglesia después de 25 años?

—No se puede generalizar, son circunstancias diferentes, están los que se salieron por su cuenta y a los que nos corrieron y no sé que sentimientos puedan tener.

—¿Y en lo particular?

—Me sentí igual, en cierta forma, en mi conciencia estaba seguro de que estaba cumpliendo, no sentí remordimiento de nada. Me hubiera dado remordimiento de quedarme ahí, por cobarde, frente a una presión política, económica o financiera. A fin de cuentas no me doble, porque estaba convencido de la necesidad de defender los derechos del pueblo.

La frase que condensa el objetivo de mi vida y que no la des es: “colaborar en la construcción de la democracia en México”.

El Obispo Alfonso Toriz Cobian me había llamado para que trabajara en la promoción del cooperativismo en México, con el Secretariado Social Mexicano. Iba caminando a la oficina, por 16 de septiembre y ahí concreté esa frase, entendiendo lo que es la democracia, no como la votación, porque eso está muy pobre y muy rascuache. No, lo que es la participación de la gente, en la construcción de la nacionalidad mexicana y esto o lo hacemos la gente o… alguna vez se escandalizaron porque dije: “eso no lo hace ni Dios”. Pero Dios respeta la naturaleza de lo que ha creado y a nosotros nos hizo libres.