¡Chicharito se sincera!

El futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández está dando de qué hablar tras confesar que pasó por una terrible depresión, misma que lo llevó a tocar fondo.

En una reciente entrevista, Chicharito se definió como un ser humano que convive todos los días con sus propios demonios pero que también goza y sufre como cualquiera.

“Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo… Sí fui yo en ese momento, pero fui el yo que tenía el conocimiento de ser yo. Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y también quería llenar vacíos que yo tenía. Fue tocar el fondo de la depresión para aceptar un vacío existencial que nunca voy a llenar”, se sinceró.

Y agregó, “Hay un vacío existencial que no hace sentido. Mucha gente se agarra de la idea de ‘Mientras más sueltas, más te llega’ y es ilógico porque uno tiene que tener para tener certeza. Es que no hace sentido la vida”.

Por lo que también compartió cómo fue que logró salir de la depresión, “Lo que me sacó de mi depresión fue darme cuenta que soy un humano, aceptar que soy un humano, fíjate nada más, como todos ustedes. Me cuesta trabajo, pero también el decir que no me han regalado nada para estar donde estoy ahorita”, señaló.

Por último, Chicharito compartió una reflexión acerca de cómo encontrar la felicidad, pues recordemos que en su vida personal ha tenido varios tropiezos, mismos que ahora lo mantienen lejos de sus hijos luego de haberse separado de su última pareja, “la felicidad es con el día a día, es contigo mismo y por consecuencia todo va llegando”, concluyó.