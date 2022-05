¡Que siempre no! Christopher Uckermann habla de su supuesto retiro

En los últimos días, Christopher Uckermann recibió muchos mensajes de admiradores preocupados por los rumores acerca de su supuesta retirada del mundo del espectáculo, que se ven reforzados por la falta de noticias suyas.

En respuesta, Christopher confirmó en primer lugar que está muy centrado en sus estudios de la cábala y otras disciplinas espirituales, pero eso no implica que haya dejado de lado su carrera en la música y en la interpretación.

De hecho, actualmente está trabajando en varios proyectos -incluido escribir guiones- con los que espera “poder despertar conciencias”, que es lo que más le interesa en estos momentos.

“No crean las noticias que luego salen. Se lo dice la fuente principal. Solo quería decirles eso”, explicó en un vídeo grabado frente a un altar que construyó en su casa, donde tiene una estatua del ángel Metatón, una figura del dios del fuego con la que hace limpias energéticas y varias velas y piedras para alinear los chacras.

También anunció que sus planes a futuro incluyen publicar muy pronto un tema inédito, aunque todavía no hay una fecha concreta para su lanzamiento porque le gusta “tomarse su tiempo”.

“No, no me retiro”, prometió. “Estoy trabajando mucho en la parte espiritual y también para aterrizar esos mismos conceptos en la música, en el cine y en libros, porque es algo que es parte de mi misión, de lo que yo vengo a compartir. Me llevó un tiempo comprender que tenía un propósito mayor que en la industria en la que yo trabajaba”, puntualizó.