Regreso internacional de Fátima Rojas

Por Víctor Terrón

Noticias

La gladiadora queretana, Fátima Rojas, volverá al colchón para competir en el Campeonato Panamericano de Luchas que se desarrollará este fin de semana en Acapulco al cual llega con altas expectativas en la división de 50 kg que verá acción este sábado.

“Estoy muy emocionada porque tiene dos años que no salgo a competir, voy con las expectativas altas, más que nada sobre mí, porque sé que he trabajado muy duro y todo este tiempo no fue perdido. He crecido como persona y como deportista. Simplemente, es mantenerme bien, llegar con esa emoción y bien enfocada a la competencia”, declaró.

Hay que destacar que la justa continental de la especialidad será clasificatoria para los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023, por lo que el objetivo es meterme entre las cuatro primeras posiciones para obtener esa plaza.

Para llegar en las mejores condiciones la representante queretana afinó detalles técnicos y tácticos en el Comité Olímpico Mexicano, junto al resto de la selección nacional, la cual está integrada por 30 atletas, de los cuales ocho son de Querétaro.

La gladiadora aseguró su lugar en el equipo femenil de lucha, luego de competir en los selectivos nacionales, que se realizaron en diciembre de 2021 y enero y marzo del presente año; además, disputó la eliminatoria en su división.

“El primer nacional fue para mí todo un reto, porque venía arrastrando cosas personales que me afectaron mucho en mi estado anímico, por lo que decidí salir de la competencia. Para el segundo, que fue en Jalisco, gané el primer lugar y en el último selectivo quedé en segundo”.