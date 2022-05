Belinda habla sobre los ataques que sufre en redes

La cantante Belinda se sinceró sobre su decisión de abandonar las redes sociales hace un par de meses, tras la ola de críticas y comentarios negativos que recibió después de su rompimiento con Christian Nodal.

“Me sentí muy bien, porque eso es sano, no solamente por mí, sino creo que por todos y todas, lo recomiendo que de repente, no es que te vayas para siempre, pero estás relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote, conociéndote más porque nunca terminamos de conocernos, y al final te da mucha paz, mucha tranquilidad, y ya te das cuenta que cuando te metes a la red social es para buscar cosas en específico, cosas que te interesan”, explicó la artista en entrevista con Mónica Noguera.

Ante el comentario de la presentadora sobre que algunas veces las personalidades creen que van a cambiar sus vidas para bien al ser estrellas y a veces no es así, Beli añadió: “Un infierno, no todo lo que parece es lo que es, cuando te pintan algo maravilloso, ‘ay no, sí, esto es increíble’, y mucha palabra, mucha… y al final las cosas no son lo que parecen”.

Sin mencionar al intérprete mexicano, Noguera leyó parte del mensaje que Belinda colocó en redes sociales donde habló del estereotipo de las mujeres, a lo que la española añadió:

“Juzgan sin conocer, cómo atacan, es algo muy lamentable, es doloroso, y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras, darnos ese valor y levantar la voz, no quedarse calladas aunque a veces cuando una no tiene nada bueno que decir, a veces es mejor quedarse callado, las palabras son importantes, hay que saber utilizarlas, hay que saber cómo hablar para no herir a personas, o es difícil la palabra, no puedes hablar por hablar, tienes que saber lo que dices”.

Asimismo, Beli se pronunció sobre la violencia de género y la barrera de respeto que debe existir entre los medios, los artistas y los fans.

“Yo no puedo llegar a juzgar a nadie si no lo conozco, si no te conozco no puedo juzgarte, ni por cómo te ves, ni por cómo estás vestida, ni cómo estás maquillada, tienes que respetar, hay que respetarnos entre seres humanos, hay códigos de lealtad, de respeto, de cómo hablarle a la otra persona para no herir susceptibilidades, trato de transmitir es amor, es paz, es buena energía”, manifestó.

Finalmente, Belinda abrió totalmente sus emociones y confesó: “Claro que me enojo, claro que tengo carácter, claro que soy una mujer que si de repente siento que hay una injusticia voy y soy capaz de lo que sea, porque odio las injusticias y soy muy guerrera cuando tengo que ser guerrera, pero también soy muy sensible, también soy una mujer con un corazón, también tengo sentimientos y no soy de piedra, tengo un corazón a flor de piel y soy igual de ser humano que cualquiera”.