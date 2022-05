Ernesto D’Alessio habla sobre su hermano

Ernesto D’Alessio se reunió con la prensa para anunciar que el próximo 26 de mayo ofrecerá un concierto en el Teatro Metropolitan donde planea unir su voz a la de su madre, Lupita D’Alessio.

Sin embargo, el intérprete fue cuestionado por su hermano César, debido a que otra de las sorpresas que se esperan para ese día es que Jorge D’Alessio también forme parte de la gala.

“Se quiere generar una percepción como de que César no es tomado en cuenta, y eso es totalmente falso. ¿Se lo he ofrecido a César?… sí… ¿él ha querido?… no. Dime una cosa, ¿lo obligo?, no, no lo puedo obligar”, explicó el artista a la prensa.

Acto seguido, Ernesto también aseguró que el menor de los D’Alessio ha recibido siempre su apoyo, sobre todo en los momentos más complicados.

“Cuando sucedió lo trágico que ustedes ya conocen, bueno yo estuve involucrado en eso, tanto en la parte legal como hablando con la otra parte, estuve yo ahí, pero ¿por qué tengo que salir a decirle a la gente?, ‘miren como estoy viendo por mi hermano’, pienso que no debo hacerlo y te podría decir ahorita una lista de 100 o 200 cosas que he hecho por mi hermano César, que no lo voy a hacer, pero ojo, esa percepción de que no lo apoyamos es falsa”, destacó.

Por otra parte, el cantante aseguró que luego de su incursión en el ambiente político mexicano, no le quedaron ganas de volver a participar en un cargo de este tipo. “Ya no soy legislador, ya ni quiero serlo, ya no quiero nunca más participar en política, es pancracio, es lucha libre, es una falsedad lo que veo en la Cámara de Diputados, ustedes lo saben, yo no voy a pedir mi tiempo jugando a la lucha libre”.

Finalmente, el hijo de Lupita externó su total apoyo a Sasha Sokol, quien denunció públicamente al productor Luis de Llano por mantener una relación sentimental con ella cuando era menor de edad.

“Si ella dice que esa es la verdad, bueno, yo dudo mucho que una persona como Sasha salga y de una declaración así, ¿por qué lo dudo?, porque ella nunca ha sido una mujer de escándalos, de estar en los medios en escándalos, es talentosa, es linda, siempre ha ocupado únicamente de su talento para que nosotros la volteemos a ver”, concluyó.