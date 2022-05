Mauricio Ochmann no descarta casarse con Paulina Burrola

El actor Mauricio Ochmann manifestó estar viviendo una de las mejores etapas de su vida en el aspecto sentimental, y tras cumplir un año de noviazgo con Paulina Burrola las preguntas sobre una posible boda no se hicieron esperar.

Durante su encuentro con la prensa en un evento realizado en la Ciudad de México, el artista de 44 años se dijo encantado con la presentadora de 30 años.

“Bien, estamos muy contentos, la verdad es que viviendo cada día, disfrutándonos y nada, la verdad es que estoy muy contento en todas mis áreas, como papá estoy feliz con Kai, con Lorenza”, expresó Ochmann.

Posteriormente, el protagonista de “El Chema” escuchó el comentario sobre si ya mandó a hacer las invitaciones de la boda, por lo que con una gran sonrisa replicó:

“Es que todavía no hay, pero muy seguramente si se llegara ese día ustedes… (no estarán invitados), ¿quién sabe?, no hay que futurizar, no se sientan excluidos… ya me pusieron nervioso”.

Sin embargo, el actor mexicano recalcó que en este momento no piensa en dar un paso más en su relación sentimental. “Es muy pronto, pero ahora sí que nunca digas nunca, y ahora sí que si se llegara ese momento pues ya se enterarán”.

Por otra parte, Mauricio aseguró tener una excelente relación con Aislinn Derbez y María José del Valle, madre de sus dos hijas, por lo que ahora que se acerca el Día de las Madres en México no descarta celebrarlas.

“La verdad es que con las dos mamás de mis hijas vamos a ver qué tienen planeado, porque ahora sí ellas dos son las que dicen, pero bien, muy contento y nada, disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando a las mamás de mis hijas, todo bien”, manifestó.