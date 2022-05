Crónica de una Odisea. Tremec.

XXIII.

Emilio L. Castelazo de los Á.

Testimonio.

Cuando he invitado a distintas personas a escribir sus memorias, con harta frecuencia me encuentro con respuestas como que “¡No tengo nada que contar!” Esta es la simple respuesta de alguien que le da miedo de poner por escrito sus experiencias o recuerdos: estas personas, al afirmar que no tienen nada qué contar, se están negando a ellos mismos. No saben que hay muchas formas de expresar o contar cosas que están en nuestros archivos cerebrales o en nuestro archivos en casa, sin necesidad de escribir. Este ejemplo de Bacilia Cruz Copca es demostrativo que el querer hacerlo, es poder realizarlo: nos comparte una carta que le dirigió la empresa en mayo de 1977, hace 45 años, agradeciendo su participación en el festival del Día del Niño, dedicado a hijos e hijas del personal de nuestra empresa. La conserva intacta con cariño, con respeto por lo que ella realizó en su empresa, sitio que le permitió desarrollar sus capacidades y potencialidades: en pocas palabras, Baci es hoy lo que aprendió en sus primeros pasos por el mundo de lo profesional. Este es un testimonio que decide compartir con nosotros. Muestra el orgullo de ser quien es y que sabe reconocer que toda acción primaria tiene sus beneficios con los años, que así como en las personas, en lo profesional, ¡Infancia es destino! Bacilia, gracias de nuevo.

(A todos: envíen sus testimoniales, nosotros ponemos las palabras).

MICROSCOPIO (13).

José Sosa.

La comida fuera de las instalaciones.

Como dejamos asentado en párrafos anteriores, comían dentro de las instalaciones de TREMEC, pues los que tuvieran medio de transporte pudieran acudir a sus hogares o algún otro lugar para hacer por la vida.

Los que salían y alguna vez decidían no ir a casa o alberges rentados, contaban con dos opciones principales: restaurantes gasolineros próximos a la planta y sobre la Carretera 57 y, sobre su lado derecho: primero, Servicio Azteca, en dirección a San Luis Potosí y segundo, Servicio San Pablo, en dirección a Querétaro. Estas opciones, muy prácticas, en virtud de que estaban cercanas a la fábrica, evitando ir a sus casas, en ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.

Las Señoritas Negrete Frías quienes atendían el Restaurante del Servicio San Pablo y con el fin de que el servicio fuera rápido, idearon un menú rápido: “platillo PEMEX”. Hay que anotar que su muy diversa clientela eran conductores de vehículos de carga o pasajeros de los autobuses que ahí hacían escala en su ruta hacia el norte o el sur. A estos se comenzaron a sumar trabajadores y empleados de Tremec y otras empresas industriales y comerciales.

El platillo PEMEX

Como señalé, las Srtas. Negrete Frías idearon un menú rápido y muy práctico para la hora del almuerzo y al que llamaron: “Platillo PEMEX”. Pero ¿qué contenía este platillo? Lo servían en un amplio plato oval, colocando un par de enchiladas queretanas acompañadas de dos huevos estrellados, Tenía gran demanda por ser rápido de preparar, de fácil consumo, sabroso y de gran contenido nutricional al contar con los ingredientes básicos

PERSONAJES

Todo proyecto, sin importar el producto ni dimensión, para ser exitoso, está sostenido por tres factores: 1. Recursos financieros. 2. Recursos tecnológicos y 3. Recursos humanos. En medio de este trípode, se halla la Administración que será la responsable de equilibrar estos factores. Si uno de ellos falla, los otros dos estarán en riesgo. Por ello, dentro del área del recurso humano, la Capacitación fue un capítulo importantísimo en Tremec, de tal modo que revolucionó en el tema, llegando a considerarse como materia estratégica, a grado tal, que pasó a ser parte del Contrato Colectivo de Trabajo, como un aporte al desarrollo integral del trabajador y por consecuencia, de la empresa. La misma Bacilia nos envía la foto de un personaje que influyó históricamente y de manera decidida al desarrollo del área de capacitación: Nicomedes Durán, de quien —sin su autorización— incluimos su fotografía, de los años cuando gozaba de un plena juventud. ¡Cuántos recuerdos e historias Nico!

ARCHIVO HISTÓRICO

Abrimos este segmento semanal para relatar noticias y curiosidades de nuestras visitas a la Hemeroteca del Archivo Histórico Estatal y poder consultar el acervo del Diario Noticias. Nos encontramos con el Directorio de Noticias de 1973: Presidente y Director, Lic. Rogelio Garfias Ruíz. Sub-director de Información, Prof. Manuel Guevara. Gerente administrativo, Eliacid Méndez. Jefe de redacción, Miguel Jiménez Esquivel. Publicidad, Lic. Manuel Herrera. Jefe de talleres, Manuel Ramírez Espinosa. Jefe de circulación y promociones especiales, Modesto Luna de la Rosa. Grandes y recordados amigos.

