En Educación nunca sobran Manos MESO

Martha Elena Soto Obregón, Secretaria de Educación en el Estado de Querétaro.

La secretaria de Educación ve directo, se mantiene apacible, pero se aprecia que está dispuesta a responde con prontitud y exactitud a los temas de una entrevista no preparada, sin cuestionario previo, pero sí con el ánimo de hablar de la situación que enfrentamos en esta mega secretaría, donde se cocina y se prepara el futuro del estado, con un espectro que abarca del jardín de niños hasta la educación universitaria, una tarea ardua, constan te y desgastante en muchas ocasiones.

—A los alumnos de educación media se les están entregando tablets, mediante un convenio con la SEDESOQ y Ustedes, cuya inversión es fuerte… pero ¿qué se espera de ella?

—Generar un incentivo para que los alumnos no abandonen la escuela —responde directo y sin titubeos Martha Elena Soto Obregón—. A lo largo de siete meses, el gobernador Mauricio Kuri González, ha generado ciertos impactos significativos, a través de estrategias, que consideramos nos va a ayudar para el tema del abandono escolar o el de los aprendizajes, dependiendo el nivel.

La secretaria Soto Obregón, refirió entonces la educación básica, donde e reto era regresar a clases y por eso el gobernador destinó más de 300 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas.

En el caso de la educación superior —agrega— sabemos que el tema económico ha pegado en las familias y generamos la estrategia de pagar o apoyar a todos los estudiantes de educación pública de este nivel, con el 50% de su inscripción, de la escuela que sea, la UAQ, las estatales, las federales.

Ello para que el tema económica no incidiera en el abandono de las aulas y ahora con los apoyos tecnológicos es generar un incentivo, más allá de la tablet, de la herramienta, sabemos que el abandono escolar en media superior, mucho tiene que ver con el propio estudiante.

No podemos perder de vista —dijo— que un buen universo recibe una beca federal, entonces ya el tema no es si tienen o no dinero, sino más bien de decisión, ellos pueden determinar no ir a la escuela.

—Según los datos federales tenemos un 30% de deserción escolar, lo cual es una barbaridad —comentamos.

—Es una barbaridad —asiente la funcionaria.

—¿Incide en esto el mensaje presidencial, el no ser aspiracionistas, la crítica a quienes se preparan en el extranjero… hay un desánimo en la juventud?

—No lo creo —responde— el nivel medio superior siempre ha sido la coyuntura.

—¿Aquí de cuánto es?

—Estamos precisamente en los procesos de selección, están regresando, poco a poco y no podría hablar de un 30% aquí.

Pasan cosas muy curiosas, por ejemplo: hay escuelas de dos subsistemas que las divide una avenida, por Satélite, y una, es la que tiene el menor porcentaje de abandono y la otra, enfrente, es la que tiene el mayor porcentaje.

Así que —explica— achacarle el tema histórico a una sola circunstancia sería un error.

—¿Qué incide, si es el mismo barrio, las mismas familias, son seguramente vecinos y amigos, los profesores están en igualdad de capacitación? ¿Qué incide?

—Es un fenómeno paradigmático, lo pongo como ejemplo, para mostrar como un dirigente de escuela, porque en este ejemplo es el director de la escuela, es el responsable.

—¿Qué hacer ante el hecho?

—Capacitarlos.

—¿No es correrlos o separarlos del cargo sino capacitarlos?

—Sí, es capacitación…

—¿Y no interviene el Sindicato de maestros, la sección?

—No. necesitamos reconocer que si nos dedicamos a la educación, tenemos la necesidad de traer agua nueva a nuestro conocimiento. Es definitivo que un buen docente, no necesariamente es un buen dirigente; por eso la generación de estrategias directivas, de dirección estratégica, tendrían que ser parte del catálogo de capacitación docente, permanente.

—¿Qué es actualmente el reto más importante que enfrena la Secretaría de Educación en el Estado?

—Veo dos caminos. Uno el de siempre, de tener los mejores niveles educativos en el estado, en temas como el no abandono, bajar la reprobación, aunque no son altos y ese es otro fenómeno sociológico que tenemos que estudiar después de la pandemia, porque las calificaciones subieron en las clases virtuales…

—¿Gracias a los padres de familia? ¿A las nuevas tecnologías?, porque para preparar un programa didáctico y pedagógico sobre cualquier tema o conocimiento, se lleva mucho tiempo, se tienen estudios preparados con la tecnología adecuada y se repiten las tomas hasta que queda bien, pero aquí, los maestros de un día para otro ya estaban dentro y tuvieron que preparar al vapor sus materiales, improvisar… y ¿aun así subió el nivel?

—Las calificaciones. Ya nos entendimos —precisa—, subieron las calificaciones no así los aprendizajes, porque efectivamente, observamos que, por citar un ejemplo, las becas sustentadas en las calificaciones, llegaban los directores con sus listas y nos decían “pues, nos aumentaron”.

Es un fenómeno curioso, en una visita al CONALEP por el inicio de cursos, les decía y se ríen los chamacos: “a ver si con la presencialidad, siguen con los dieces”.

—La post pandemia seguramente nos dará muchos aprendizajes, como el trabajo en casa, pero también la falta de socialización. Para los críticos de la escuela, que afirmaban ya era un concepto obsoleto, creo que hay respuestas evidentes.

—La escuela no es solamente el espacio de la transición de los aprendizajes. Esa sería la visión más simplista y más ramplona de la escuela, porque es un espacio, que después de la familia, es donde generas relaciones, afectos, capacidades, competencias.

Lo vimos a nivel nacional, muchos maestros que estaban hablando a una pantalla con 25 cuadritos con la cámara apagada.

—¿Se va a recuperar este tiempo, los aprendizajes, los contenidos?

—Se recuperará el cien por cien de los contenidos como número de hojas… no, son dos años de contenidos, evidentemente no hay manera, en un curso de verano no podrás sacer dos años de contenidos, pero va más allá el tema.

“Tengo mucha esperanza en el trabajo de mis colegas docentes, porque lo importante no es recuperar los contenidos, son lo de menos, porque además, ya vivimos una obsolescencia importante de los contenidos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que recuperar?, y ahí es donde está mi esperanza: tenemos que recuperar los aprendizajes significativos: lectura, escritura y aritmética, porque con estas dos habilidades, los contenidos en el momento en que nos lo den, en el momento que lo tenga presente y lo necesite, el contenido pasaría —si s eme permite— a segundo término”.

La UNESCO lo dijo hace años: “aprender a aprender”, y seo se cultiva en las escuelas todo el tiempo, porque si yo se cómo aprender, lo voy a hacer, no solamente en la escuela sentado, sino en mi cierto, en la oficina, el taller, porque tengo la habilidad de hacerlo, más allá del contenido. Ahí es donde relativizo mucho el tema del contenido

Martha Elena Soto Obregón manifiesta su inconformidad por conceptos que se tienen sobre los estudiantes, al señalar que son una generación perdida: “claro que no. Ellos son los sobrevivientes de una pandemia, la resiliencia que tienen a esa edad no la tuvimos en otras generaciones. Ellos en este tránsito, han adquirido muchas herramientas. Avanzamos tres o cinco años, la barrera digital, lo que nos íbamos a tardar, en aprender, inclusive como docentes, estábamos reticentes, pero no hubo de otra, fue de un día para otro.

No lo veo como una gran tragedia, hay que ocuparnos, por supuesto, ver dónde está la habilidad para aprender.

Eso es muy importante, que la escuela te de estos elementos, para que estés donde estés y con quien estés, tengas la capacidad de discernir cuáles son los contenidos que necesitas, que sean fidedignos y que te sirvan para la tarea que vas a realizar.

Cuotas de padres de familia

—Hay un tema espinoso que son las cuotas de los padres de familia, que hace algunos años era como de uno 80 millones de pesos, siendo voluntario… ¿ahora se necesita más que nunca o es igual?

—En el gobierno del estado y en la Secretaría de Educación, sabemos lo que nos toca, pero también en educación, nunca sobran manos.

Afortunadamente en Querétaro tenemos una sociedad civil organizada, bien entrona, consciente y madura y en el esquema de la gobernanza, me gusta mucho, porque todos participamos para que el estudiante en su espacio esté mejor.

el dinero es finito y se acaba y si una forma de participar como padre de familia, son las cuotas, el trabajo, porque necesitamos que el padre de familia se apropie del espacio escolar, porque además de apoyar económicamente cuida la escuela, el entorno. Cuando se apropian de la escuela, ésta se vuelve un lugar importante para la familia.

Durante la pandemia, los padres de familia fueron tan generosos que nos prestaron sus casas para extender el salón escolar, lo que comprueba que la escuela no es un edificio cerrado. Me parece complicado pensar en que yo como papá no quiera apoyar para que a mi hijo le vaya bien.

Narcomenudeo y adicciones

—De la problemática que existe de la presencia de narcomenudistas en las escuelas y las adicciones, ¿qué se está haciendo en el estado además de tener vigilancia?

—El tema de los contenidos, definitivamente, desde educación básica, con mucho acento en la secundaria y media superior, se aborda con contenidos específicos y transversales, sin ánimo de satanizarlos, sabemos que al chico le atrae el miedo, por eso les damos un cúmulo de información para que tomen las mejores decisiones.

Es el tema de la prevención y por supuesto los maestros tutores, que no sólo ve la calificación del estudiante, sino que ve la generalidad. la figura del tutor, como un papá académico, porque los chavos platican con ellos y ahí regresamos a la capacitación docente, porque podemos tener muy buenas intenciones pero hay que estar capacitado, porque puede estar ante conductas de riesgo y a lo mejor no las observa.

—¿La drogadicción en educación básica y media superior es un problema grave o no, en el estado? —soltamos.

—Estoy segura, que sea la estadística que sea, es un problema que siempre debemos de atender.

—En algunas escuelas hay plaza para un psicólogo, más allá del tutor… teniendo la situación de recién regresar de una pandemia, con problemas éntrelos jóvenes o algunos de ellos, de alcoholismo, adicciones, disolución familiar, inciden muchas cosas… ¿se ha fortalecido la presencia de psicólogos escolares? ¿Hay un programa de psicología escolar? No hay un sistema eficiente, puede haber un psicólogo para 800 o mil alumnos.

—Como sabemos, buena parte de las nóminas, prácticamente todo el sector educativo, vienen de la federación y ahí resulta complicado abrir plazas…

—Y ahora ya se llevaron las nóminas estatales —apuntamos.

—Ese es el anuncio, pero no tenemos ninguna notificación oficial, pero hay un poco probabilidad de que el estado coloque un psicólogo por escuela. Insisto en la figura del tutor, que detecte dos cosas: los factores de riesgo en los estudiantes para darles capacitación y a través de esta capacitación saber a dónde canalizarlo, porque e tutor no va a dar terapia ni tratará de sacar al chico de las adicciones per se, porque no le toca. El tutor debe detectar las conductas de riesgo y tener la capacidad de reconocer a dónde están, para canalizarlo.

—¿Y Luego?

—¿ Cómo y luego?

—Pues ya lo detectaron y ahora con quien lo mandan; un chavo con violencia extrema que está peleado con la vida, golpea a los alumnos y le responde a los maestros… ¿qué pasa con él?

—Hubo —a pesar de los problemas presupuestales— una contratación de psicólogos, como los del COBAQ que estuvieron ayudando en el Teléfono COVID, Sejuve, La UAQ y esa ha sido la manera. No es que no queramos más psicólogos, es que no hay forma ahorita.

—¿Es un problema más de la Federación?

—Es un problema que se conjuga en relación a las capacidades de competencia.