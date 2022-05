Me daría más pena que siguiera Morena que militar en el PAN: PO

Por Sergio Hernández

—¿Te da pena aliarte con el PAN? —se le pregunta al diputado del PRI, Paul Ospital, ante la inminente alianza rumbo al 2024 y revira—: “Me daría más pena que nos gobierne MORENA. El daño que le ha hecho a este país durante estos años es suficiente como para unirnos”.

El ex dirigente que casi nunca acompaña en proyectos legislativos a sus compañeros Juan Guevara y Graciela Juárez habla del PRI, sus personajes y su futuro: “voy a ser gobernador, no sé todavía cuando, eso depende de la circunstancia y de la coyuntura. En este momento tengo que trabajar y dar muy buenas cuentas como diputado para poder aspirar a otra cosa. Trabajo para ser el mejor diputado de esta legislatura y que se reconozca”.

—¿Hoy no sabes que quieres, tú estás para ser un buen legislador y no te vas a apuntar a ninguna candidatura?

—La verdad es que siempre he avanzado en la vida haciendo bien mi trabajo se me van abriendo puertas, entonces no tendría porque cambiar de estrategia. Al contrario, yo creo que un político que se descarte, pues que se dique a otra cosa.

—¿Regidor?

—A mi me encanta el servicio público, lo que nos motiva a aspirar a un cargo más alto es poder tener más margen de acción, es decir, a mi me encantaría, no solamente proponer leyes, sino ejecutar estas mismas, y por eso es que aspiramos a un cargo mayor, no entiendo quien aspire por otra razón, es decir, tu margen de acción se vuelve superior, aquí por ejemplo en el congreso local, hay muchísimas reformas que queremos presentar, pero que violan una normatividad federal, entonces, no puedes legislar algo federal aquí en lo local, por eso es que me parece que un diputado local debería de aspirar a legislar temas federales, no solamente un tema de estatus, sino de margen de acción.

Sobre los cuadros del PRI dice: tenemos cuadros valiosísimos, empezando por la primera priísta en el estado, la señora Abigail Arredondo, luego Antonio Macías, y un sinfín de nombres”.

—No se ve a esos cuadros, haciendo política ¿Dónde está Abigail Arredondo?

—Trabaja en Fray Sebastián de Gallegos #191… (domicilio fiscal el PRI) Ahí trabaja, ahí está el comité estatal, pero yo veo a Abigail en los municipios, recorriendolos, yendo a la sierra, al semidesierto, a la zona oriente del estado aquí en la capital trabajando con la militancia…Yo la neta, la neta estoy muy contento con la dirigencia que tenemos en el PRI, yo creo que una mejor dirigencia que la actual sería imposible.

—¿No se ve su trabajo…

—Yo si lo veo, los invito que los sigan en redes porque la verdad es que trabajan de manera incansable, sobre todo con la militancia que está en el PRI, en todos los municipios. Veo una presidenta además muy valiente como fue su campaña electoral. Una presidenta que de inmediato pone una postura clara sobre los temas, fue el caso por ejemplo del segundo piso de 5 de Febrero, fue la primera presidenta de un partido político, ni siquiera MORENA que salió y se opuso y dijo las razones del por qué. Y al final el gobernador terminó cancelando este proyecto, entonces, como ese hay muchos ejemplos más de una mujer valiente, entrona, capaz, y que lleva muy bien las riendas del PRI.

—¿Y tampoco hay cuadros para el 2024?

—Hay muchísimos, la verdad es que uno de los grandes retos…

—En el cabildo vemos a María Alemán y Marco Álvarez que hicieron una campaña muy álgida y el gobierno son muy sumisos, ¿qué opinas?

—Terminaron los tiempos electorales, me parece. No podemos vivir en guerra, desconozco como se dan los acuerdos al interior del cabildo. Infiero, que si Marco y María Alemán han votado todo a favor es porque previo a las sesiones de cabildo les han consultado y han tomado en cuenta sus opiniones, quisiera pensar que no es automático, sino que al contrario, se ha construido políticamente con ellos, que son además, de los mejores cuadros que tiene el PRI en Querétaro, tanto María como Marco, me parecen extraordinarios políticos preparados, capaces.

Yo los veo participar en las sesiones de cabildo a distancia, me parece que son de los mejores políticos que tenemos en el estado de Querétaro, cuadros probados, cuadros priístas aguerridos, y seguramente las votaciones que tiene es porque fueron consultados sus puntos de vista, y estos puntos de vista…

—Todo aprueban…

—No conozco a detalle lo que han votado en las sesiones de cabildo, te soy franco. No las sigo. Pero estoy seguro como me llamo Paul, tanto María y Marco por el profesionalismo que tienen han sido tomados en cuenta y por eso votan a favor, no en automático.