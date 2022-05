Triunfa Luis David Adame

Monumental Plaza de Toros México. 2ª Corrida de Primavera. Tarde muy calurosa. Inicialmente el cartel estaba muy bien rematado pues era la confirmación de hispano Emilio de Justo, acompañado con José Mauricio y Diego San Román. Sin embargo, fue herido Emilio de Justo y la Empresa de esta Plaza no lo quiso pensar mucho y completó el cartel con Luis David Adame, lo que no remató el cartel y produzco una entrada muy baja el día de hoy.

Toros de San José del Campo criados por Don Juan Diego Gutiérrez Cortina y José Miguel Gutierrez Sainz en San Pedro Piedra Gorda en Zacatecas.

José Mauricio, ya repuesto de sus males, llegó a pegarle buenos derechazos muy limpios y sin retorcimientos, el problema es que el toro tenía una embestida muy corta lo que terminó con poco lucimiento. Escucho un aviso.

Ante su segundo, lo recibió en el centro del ruedo y le dio gaoneras y chicuelinas. Recibió dos varas por lo que Adame le hizo un quite, pero con mucha prisa y posteriormente Mauricio estrenó un quite llamado la “Moretina” que está inspirado en el quite por gaoneras. División de opiniones.

Luis David Adame, pegó sus acostumbradas zapopinas a su estilo. Ya con la muleta, logró llevarlo a los medios para pegarle algunos meritorios muletazos limpios. Cerró con manoletinas. Mató de entera muy tendida y falló el puntillero y llegó a escuchar un aviso. Se lo concedió una oreja.

Ante el 5°, lució con un quite por caleserinas. De muleta supo aprovechar las claras embestidas y lo toreó por ambos lados y muy comunicativo con la gente. Mató de entera efectiva y cortó dos orejas.

El queretano Diego San Román volvió a mostrar sitio y valor con su manejo de muleta ante su noble en turno, donde pudo ligarle varios pases por ambos lados dominando e hilando pases. Mató de entera contraria efectiva. Petición de oreja que no fue concedida.

Ante el que cerró plaza y a pesar del viento, Diego trató de hacerse del toro, pero era muy suelto de cara y no fijaba la cabeza, lo que le costó muchísimo trabajo hacerse del toro. Estocada entera que fue fulminante.