El contención de hierro de la Bancaria

Originario de la colonia Del Sol, al norte de la capital queretana, José Luis “El Piti” Galindo es el referente por excelencia de Atlético Zorros, pues con un amplio paso por La Bancaria repartiendo desde el medio campo, él se ha forjado un nombre, y ahora como veterano, comanda una generación de nuevos talentos, generando lo que pinta como una nueva etapa de gloria para su club.

“Piti”, sonríe en el mediocampo, su semblante cambia cuando recibe el balón, un toque para controlar, levanta la cara y con un segundo control da el pase para que avance la jugada. En el equipo, José Luis, es la llave de cambio y quien orquesta el juego.

Sobre su pasado y la fascinación con la de gajos, Galindo Hernández señala que al inicio “el soccer” no fue su primera opción, “cuando tenía como seis años, mi hermano yo jugábamos americano, pero como cobraban mucho dinero, nos salimos de ahí y mi hermano se empezó a enseñar a jugar fútbol, nunca había jugado hasta los 15 años que empecé a jugar con Casa Blanca con Lucio, él fue el que me hizo jugar, tomarle amor y así seguir en varios equipos”.

José Luis Galindo Hernández, queretano de la colonia Del Sol, “de ahí por Sendero” agradece su paso por Casa Blanca con Lucio Montes, mismo entrenador y nombre reconocido en el fútbol queretano al ser un pilar del fútbol que hoy en día se practica. “fueron muchos años (con Luicio) estuve como unos 10 años y con él aprendí todo lo que lo que sé de fútbol, me ponía en muchas posiciones hasta que me encontré, pues en una ocasión que fue de contención, y no quise dejarlo” sonríe el entrevistado.

Desde su llegada La Bancaria, “Piti” recuerda con amor su etapa en el Choriqueso, donde menciona llegó porque “ahí tenía amigos, ahí tenía a Diego y estaba chava”, señalando esta misma como una etapa de crecimiento antes de llegar a Atlético Zorros y ahora ser su estrella veterana.

Sobre su actualidad, Galindo es sincero más que estar en el mejor nivel o tratar de ser la estrella para él solo queda unvcosa “quiero regresar a hacer más ejercicio porque no estoy un poco pesado” ríe, mientras mira el campo, en sus ojos se reflejan años de partidos, años en el fútbol amateur, una vida que ligada con el fútbol, un nombre que es sinónimo de Liga Burócrata Bancaria.