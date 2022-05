Las iniciativas de ley son grupales, afirma Zapata

Por Sergio Hernández

Noticias

No he presentado iniciativas de ley de forma personal, porque respeto el acuerdo de que todos los diputados del PAN y Querétaro Independiente las firmemos, reconoció el diputado Antonio Zapata.

“Yo estoy respetando el acuerdo del grupo, yo encabece la de la cosecha de agua, presentaré en breve otras a favor del medio ambiente, tengo trabajada también otra iniciativa que actualiza el tema de las concesiones para los taxis, que no sólo sean eléctricos, sí no sean preferentemente eléctricos pero siempre amigables con el medio ambiente”.

Dijo que él “traía” el tema, se le compartí al diputado Enrique Correa que es ahora quien preside la comisión y al final de cuentas él liderara pero normalmente si trabajamos.

Señaló que a él “le encanta leer todas las iniciativas, me encanta aportar pero como trabajo de grupo y equipo así hago mis aportaciones”.

Pese a ello reconoció que en el Congreso hay un rezago del 48 por ciento de rezago “de 155 asuntos no se han dictaminado poco más de 70… estoy en ese proceso de diálogo, sigo platicando con los diputados, el tema, yo lo he comentado siempre, lo digo abiertamente, el tema para mi, pasa de los acuerdos y de los consensos, ni del mayoriteo ni de decir “no me ingresa tu iniciativa, la voy a votar en contra”, o porque sea de mi grupo la voy a pasar a favor, bajo ningún concepto, entonces, estoy buscando que tengamos acuerdos en consensos”.

En el caso del grupo parlamentario de Acción Nacional y de Querétaro Independiente, el acuerdo que tenemos todas y todos los diputados es que las iniciativas se tienen que presentar en equipo, somos todos el grupo los que vamos a apoyar y votar a favor, entonces primero nos convencemos a nosotros.

La iniciativa que tenga algún diputado nos la comparte, cada uno emite sus comentarios y una vez que esto haya pasado ya la afirmamos en grupo, entonces, todas las iniciativas por eso tienen la autoría del grupo y en eso estamos trabajando. Hay algún diputado o diputada que dice, “a ver en esta quiero ir solo”, pues el grupo lo autoriza iba sol, de todos modos nos comparte su iniciativa para que la analicemos y opinemos en ella.