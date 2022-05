Por Víctor Terrón

Para el pateador de Gallos Negros, Alberto González, el equipo es mejor y se quedará con el Tazón México V

Tras convertirse en la sorpresa de los playoffs, Gallos Negros está listo para encarar el Tazón México V y su pateador, Alberto González, aseguró que vencerán a Fundidores de Monterrey el próximo 21 de mayo.

“El equipo está muy contento, estamos muy animados, muy felices de poder jugar el Tazón. El grupo es sumamente unido, sabe hacer las cosas bien, lo demostramos en los últimos dos juegos de playoffs. Vamos seguros de ganar el Tazón México”, declaró en rueda de prensa.

Ha sido una campaña compleja para los queretanos, pero despertaron en el momento más oportuno y González señaló que hombre por hombre son mejores que los regiomontanos, por lo que el objetivo de alcanzar el bicampeonato se mantiene latente.

“La ofensiva carburó tarde, pero hoy es un monstruo que el que nos intenté parar le va a costar mucho trabajo. Y sobre todo los monstros que tenemos en defensiva, quiero ver quién los pasé. Es una situación atípica, jugar una final con un récord como el que teníamos (1-5), pero eso ya no existe y vamos a ser campeones, hoy por hoy somos el mejor equipo”, comentó.

La final de la LFA tendrá un sabor especial para los ‘emplumados’, que disputan este año su primera temporada como Gallos Negros y esperan poder regalarle a la afición queretana este título.

“Creo que tanto ofensiva como defensiva, equipo multidisciplinario, staff, estamos muy contentos, es un sueño para nosotros jugar este juego y poder llevar el tazón a Querétaro y darle una alegría a nuestra afición y a una ciudad que lo merece tanto”.

En la semifinal, González marcó un gol de campo de 57 yardas y sin duda sería un sueño llevarse el triunfo con una patada suya, aunque apuntó que cuentan con un equipo completo en todas sus líneas.

“Sin duda yo sería el más feliz, quiero que ese sea el script de la película del Tazón México, para mí sería un sueño cumplido (anotar la patada del triunfo). El equipo que tenemos es grandioso, con jugadores de talla internacional y sin duda hombre por hombre somos los mejores. La cuestión de Fundidores realmente no nos asusta, si la prensa dice que son favoritos o no, no lo vemos, no los interesa”.