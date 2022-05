Si es necesario retirar concesiones del transporte público, que se haga

Por Sergio Hernández

Noticias

Es técnica y políticamente viable el nombramiento de Gerardo Cuanalo al frente del Instituto Queretano del Transporte, dijo la diputada Ana Paola López.

Al respaldar la decisión del gobernador Mauricio Kuri dijo que los queretanos han confiado no sólo en el gobernador sino en los diputados y funcionarios para tomar las decisiones y obtener mejores resultados en ese rubro.

“Me parece que es un gran reto el que tiene el gobernador, yo no estoy en ninguna comisión (legislativa) que tenga que ver con el transporte público, pues cada uno se va especializando con los temas, por ello no he tenido dialogo, acercamiento a pesar de que es una de las principales peticiones. Pero es una situación que debe de mejorar”

Indicó que el servicio es de todos conocido que es insuficiente y que hay una gran necesidad de tomar cartas en el asunto, y apoyamos lo que dijo el gobernador si es necesario retirar la concesiones que se retire y que se hagan las acciones necesarias.

“Al momento que se no me he metido en la operación de este tema, pero respaldo las decisiones que se tomen para que este servicio sea como los queretanos están esperando”, concluyó.