Nuera de Cantinflas denuncia maltratos de su hija

Sandra Bernat, quien fue la segunda esposa de Mario Moreno Ivanova (qepd), hijo adoptivo de Cantinflas (qepd), habló en exclusiva para ‘Ventaneando’ sobre la pesadilla que vivió en un centro de rehabilitación en Pachuca, Hidalgo, donde pasó el último año y medio de su vida.

Sandra recuerda que su hija Marisa Moreno Bernat la engañó para que la llevaran a “un centro de rehabilitación y salud mental, ahí estuve la mayor parte del tiempo, pero de ahí me canalizan y me mandan a un anexo en donde había golpes, nos bañaban con agua fría y es espantoso”, contó.

Sin embargo, “Marisa supo de esto porque yo le hablé y le dije… No le importó nada, no me preguntó absolutamente nada; lo único que me dijo es que la intentaron vio… en el Fray, el hospital psiquiátrico”, recordó.

Según palabras de la madre, “nueve psiquiatras le diagnosticaron Borderline personality disorder (BPD), trastorno límite de la personalidad, en el Fray y su papá y yo íbamos a verla tres veces a la semana”.

“No me quiero justificar, yo con Marisa fui muy dura porque ya no sabía qué hacer con ella, todo para ella era drama, todo era inventar cosas”, aseguró Sandra Bernat.

“Yo como se lo dije (Marisa): Yo nunca te interné y ella si se llegaba a poner muy mal, pero cuando tú tienes BPD ves y te imaginas cosas que no son… dijo que su papá la vio…”, agregó la nuera de Cantinflas.

“Mario (exesposo) no era ningún santo, era bastante canijo, a mí me pegó horrible, pero nunca la vio…”, hizo hincapié Sandra Bernat, quien además seguirá revelando situaciones incómodas de la descendencia de Cantinflas.