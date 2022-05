Raquel Bigorra al borde del llanto

La presentadora Raquel Bigorra se solidarizó con todas las mujeres que alzan la voz para denunciar cualquier tipo de abuso y confesó que en su juventud sufrió una situación de acoso que la marcó por el resto de su vida.

“Iba caminando en la calle, iba solita, era cuando era modelo en Glenda Modelos y te mandaban a miles de castings, yo me subía en el metro, me subía en el camión, donde quiera para llegar a los lugares, y nunca se me olvida que en la Colonia del Valle iba caminando y pasó un muchacho corriendo y me metió la mano, y se siguió corriendo, yo lloré…”, recordó la artista durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

Tras una pausa y visiblemente conmovida, Bigorra agregó: “Mira, me acuerdo y quiero llorar otra vez, de que me sentí… imagínate, me quedé en shock, no sabía ni qué hacer, si gritar, mira yo creo que esto nunca lo he contado, es algo que como mujer te cambia la vida”.

Ante esta situación, la conductora de televisión tuvo que modificar la forma en que vestía para acudir a sus citas de trabajo. “Lo que empecé a hacer a partir de ese momento, yo recuerdo que llevaba una falda y llevaba mallas de bajo, no importa cómo vayas vestida, definitivamente, es tu cuerpo, tú decides con quién, nadie tiene por qué abusar de ti de esa manera, y después de eso dije ‘¿qué puedo hacer?’, pues empecé a ir con jeans sueltos, con playeras un poco más grandes y ya cuando llegaba me cambiaba en el baño para ser casting de modelo… y esto que me pasó es nada”.

Finalmente, Raquel Bigorra reveló que en la escuela de su pequeña hija están empezando a impartir cursos para cuidar a las menores y que los padres sepan cómo comunicarse con los niños para que detecten a tiempo cualquier caso de peligro.

“Están preparando talleres para padres, nos están dando herramientas, nos están dando información, hasta cómo identificar a un acosador, en el caso de la edad que va mi niña, porque todavía mi niña no sale, pero nos están enseñando a tener un código para cuando estén en casa de un amiguito te den cierta palabra o frase para que sepas que están en peligro o que se la está pasando bien, todo para poder identificar a un acosador”, detalló.