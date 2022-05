Arturo Carmona pide respeto para su hija

El actor Arturo Carmona sigue brindando todo su apoyo a su hija Melenie, luego de que el año pasado en el marco del Día Internacional de la Mujer denunciara que sufrió abuso sexual por parte de una persona cercana a la familia.

Tras informarse que el exGaribaldi Ricardo Crespo fue sentenciado a 19 años de cárcel por abusar de su hija desde los 5 hasta sus 14 años, ahora Carmona ha manifestado su postura ante lo que vivió su primogénita con un familiar de su ex Alicia Villarreal.

“Yo que la vivo con mi hija, hay que respetar los tiempos de ella, y hay que respetar las decisiones de ella, y si ella quiere continuar, quiere quitar el caso, quiere echarle para adelante, ahí nos va a tener a nosotros como padres apoyándola, no podemos presionar una decisión de una persona que fue directamente afectada”, explicó Arturo sobre la situación que vive la joven.

Dejando entrever que por ahora el proceso se encuentra detenido, el actor y presentador recalcó que lo primordial en esta situación es el bienestar de Melenie.

“Yo le aconsejé, le recomendé en su momento, pero mi hija no se siente en paz tal vez, por tomar ciertas decisiones, y prefiero que ella tenga una consciencia tranquila, en paz, a ejecutar algo que la pueda marcar, independientemente de lo que ya sucedió, de por vida”, dijo a la prensa que lo entrevistó durante su asistencia al musical Fiebre de sábado por la noche.

Por otra parte, ante los recientes hechos de violencia contra la mujer que se viven en Monterrey, Arturo se dijo tranquilo con respecto a los cuidados que tiene su hija.

“Ella tiene seguridad desde bebé, desde muy niñita, siempre ha tenido quién la cuide porque su mamá es una figura pública desde hace muchísimos años en nuestro país y se requiere para prever cualquier cosa y es seguridad permanente que ella tiene desde que estaba bebé, entonces es gente de mucha confianza de nosotros, gente que también tiene familia, y que somos conscientes junto con ellos de proteger a los nuestros”, destacó.

Por último, Carmona aseguró que este tipo de inseguridad se vive en todo México, pero entiende el motivo por el que reciénteme la región donde vive Melenie se ha alarmado por esto.

“Es un tema muy delicado que es atípico en Monterrey, pero no en todo el país, es un tema que estamos viviendo desde hace muchísimos años, es muy escandaloso para nosotros los regios porque no había sucedido, pero hay que saber y hay que entender que no es algo nuevo en nuestro México”, manifestó.