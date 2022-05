¡Desmienten a Gustavo Adolfo Infante!

El productor Iván Cochegrus rompió el silencio luego de que Gustavo Adolfo Infante anunciara que fue vetado de la obra ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!’ tras sus recientes comentarios sobre la participación estelar de Silvia Pinal y la escenografía.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, la notificación llegó por parte del productor de la obra y a nombre de la familia Pinal y comentó que no sólo él quedó fuera de una presentación especial, también los programas donde colabora.

“Es una total mentira porque tengo amigos ahí que me han apoyado mucho, Ana María Alvarado, Álex Kaffie, y podría decir mucha gente que he recibido cosas positivas de ellos. Gustavo, yo no lo hice, yo no lo realicé, yo no censuro a la prensa, yo nunca lo voy a hacer, yo voy a aceptar siempre las críticas positivas y negativas”, expresó el productor por medio de un audio difundido en el programa Sale el Sol.

De la misma forma, Cochegrus recalcó que todo lo que ha hecho es por solicitud de la misma Silvia. “Cuando una persona lo hace de corazón, cuando no obligas a nadie, cuando la señora Pinal te lo pide y tú eres un amigo, tu reaccionas de esta manera, cualquiera lo haría, por eso la señora Pinal va a acabar con todas estas especulaciones grabando un video esta tarde, donde les va a decir a ustedes que ella está por su voluntad, que ni sus hijos ni yo la estamos obligando, que lo único que estamos haciendo es que sus días sean felices y la señora lo disfrute”.

Y añadió: “Aquí en el teatro, no hay papeles pequeños, ni podemos humillar al personaje, ni podemos decir que hay más o menos, porque todo es valioso, todo es importante, y eso lo sabemos la gente que sabemos de teatro, la gente que amamos esta carrera”.

De la misma manera, el productor teatral desmintió los señalamientos que hizo Gustavo sobre su escenografía. “Y quiero decirte, que yo ya te agarré la onda, la verdad es que hay muchas cosas que tu dices, pero cuando se ven las imágenes de tu programa realmente me doy cuenta que todo lo haces en sentido de broma, y yo te lo agradezco porque lo que más me haz ayudado es en la publicidad, por ejemplo, que dices ‘la señora está en silla de ruedas en todo momento’, no la señora está en un sillón y el público se da cuenta, entonces objetivamente yo no quedo mal”.

Asimismo, Iván hizo referencia a la forma en que Infante se refirió a su nombre. “Otra de las cosas, que no puedas pronunciar mi apellido, no cualquiera puede decirlo porque es francés, entonces a veces la dicción no la tenemos perfecta todos para poder pronunciar las cosas claramente, entonces eso no hay problema, sé que eso lo dices en el sentido porque no puedes pronunciar, entonces es Cochegrus, es muy fácil”.

Finalmente, Cochegrus recalcó que nunca le faltará al respeto, y le agradeció sus críticas como periodista, además de que otros artistas del medio artístico le han hablado muy bien de él, y que será la primera actriz quien aclare cómo se encuentra con respecto a su salud.