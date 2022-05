¡Eduardo Yáñez le responde a Lucía Méndez!

Lucía Méndez causó revuelo ente la prensa al revelar que durante su carrera en la televisión los besos que más disfrutó fueron los de Eduardo Yáñez, con quien compartió créditos en la telenovela ‘Marielena’.

“Eduardo Yáñez besa muy bien en la televisión. No te estoy diciendo que te haga el ‘beso francés’, pero sabe besar muy bien, lo que se llama el ‘beso chupón’, así le decían antes, entonces Eduardo Yáñez marca muy bien sus besos”, dijo en conferencia.

Estas palabras llegaron a los oídos del actor, quien no solo agradeció los cumplidos de la también cantante, también le respondió y de qué manera, pues aseguró que ella nos e queda atrás en este tema: “Muchas gracias Lucía, tú también besas bien rico”, dijo en declaraciones para el programa Chisme No Like.

Además se deshizo en halagos para Lucía, asegurando que es una gran artista y una excelente amiga: “Es una gran amiga, una persona con la que puedes contar, super nice, una gran actriz, una excelente cantante… una mujer que ha dejado su vida en el escenario y que respeto y quiero con todo mi corazón”, agregó.

En otros temas, Yáñez también habló sobre su complicada relación con la prensa y reconoció que aunque no siempre reacciona de la mejor manera, los reporteros tampoco ayudan mucho, por lo que considera que los artistas deberían recibir algún entrenamiento para enfrentarlos: “Debería de haber un curso que pudiéramos tomar para tratar con la prensa, porque ustedes también son muy especiales y no es tan fácil sobre todo cuando tratar de meterse con la vida de uno”, finalizó.