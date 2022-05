Erika Buenfil reflexiona sobre su papel de madre

La actriz Erika Buenfil se sinceró con la prensa sobre su labor como madre luego de que recientemente contó que cuando recibió la noticia que estaba embarazada de su único hijo Nicolás, tuvo mucho miedo. La protagonista de telenovelas como “Amores verdaderos” y “Marisol” aseguró que, pese a todas las emociones experimentadas como mamá, está muy feliz de serlo.

“De todo, he tenido miedos, he tenido subidas y bajadas, pero todo es parte de la vida misma y de ser mamá, y el domingo comimos juntos y ahorita estamos organizándonos […] o sea, yo disfruto todo momento, un viaje, la playa, la alberca, o sea, yo todo el tiempo celebro porque parto desde el agradecer qué padres momentos estamos viviendo, hasta cuando la estamos pasando mal pues si tenemos que llorar, lloramos y al otro día ya Diosito nos recompensará”, explicó.

Al hablar del tema de la actuación, Erika manifestó que hasta el momento su único hijo no le ha dicho nada con relación a su posible interés en dicha profesión. “No, de hecho, todavía no me ha dicho nada, todavía no sé si quiera, él me dice sus cosas, pero yo lo respeto, y lo que él decida tiene que echarle ganas, es muy serio”.

No obstante, Buenfil recalcó que será una jueza muy dura si el joven decide ser actor. “Es que es una carrera muy difícil, es una carrera de muchas competencias, y de inseguridades y demás, si quiere que se prepare y que lo haga bien, pero sería yo muy dura con él, o sea, mejor no quiero saber, porque al ser actriz, y al dedicarme a esto, ¡híjole!, sería su peor juez, pero si lo hace que lo haga muy bien y que le eche ganas, lo que él quiera”.

Por otra parte, la actriz manifestó que cuando su hijo la convierta en abuela, será la mujer más feliz del mundo. “Súper consentidora, super relajada, de ‘a mí déjamelo y ustedes sigan disfrutando su matrimonio, y yo me lo quedo, no bueno, sería la más… todo lo que me que faltó por hacer por estar ocupada (trabajando)”.

Finalmente, ante la ola de violencia que se vive en México contra las mujeres, la actriz consideró que su hijo como hombre también corre peligro, por lo que los padres deben mantener estrecha comunicación con los jóvenes y hacerles ver esta situación.

“No nada más tienen que cuidarse las mujeres, también se tienen que cuidar los hombres, y yo creo que él tiene que respetar a la mujer, siempre y cuando la mujer también respete al hombre, o sea, es mutuo, todos son frágiles y eso se lo digo ‘ve tú y tus amigos lo que está pasando, porque igual les puede pasar a ustedes, porque están jóvenes’, o sea, nuestra obligación como mamás es darles la responsabilidad también a ellos, porque dicen ‘¿dónde estaban los papás?’, pero es que también no les puedes prohibir salir, pero también los muchachos tienen que seguir aprendiéndose a cuidar y no sentirse invencibles”, puntualizó.