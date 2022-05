Luisito Comunica niega haberle tirado hate a Lele Pons

El pasado 20 de abril, el youtuber mexicano Luisito Comunica protagonizó una polémica luego de que dijera que la famosa Lele Pons era una convenenciera, pues solo cuando quería se hacía pasar por una latina y recordó el día en que ambos se conocieron, pues tiene varios amigos en común.

Luisito Comunica contó en un video cuáles habían sido algunas de sus experiencias más cómicas al conocer a las personas, en donde habló de la también influencer Lele Pons, novia del cantante Guaynaa, quien pese a ser latina solo hablaba inglés.

En una entrevista con Exa FM, Luisito contó que el día que conoció a Lele en un evento de youtubers en Estados Unidos, él dio por hecho que ella sabía hablar español, pero que cuando se presentó con ella, la influencer le dijo en inglés que no hablaba español.

Sin embargo, la historia no quedó ahí, pues recientemente Lele Pons le respondió, y aseguró que los señalamientos de Luisito Comunica eran falsos y se dijo impresionada porque una persona que no la conoce dijera tales cosas sobre ella y reiteró que lo que contó el youtuber nunca pasó.

“Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito. Lo admiraba. Yo nunca he tenido polémica con él. No, eso nunca pasó, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok”, mencionó Lele Pons.

Tras todo ello, Luisito Comunica rompió el silencio y le respondió a Lele, a quien le aclaró que nunca fue su intención que se tomara a mal lo que él dijo y que todo se trata de un mal entendido provocado por algunos de sus detractores, quienes cortaron algunas partes para sacar de contexto las cosas. “Yo dije: ‘esta tremenda’, es latina cuando le conviene. Fue una ironía”.

“Incluso dije ahí mismo porque sabía que podía pasar, que no quería que se hiciera chisme, lo estábamos contando como una compilación de historias chistosas pero obviamente la gente corta el cacho que sirva para el chisme porque les gusta, pero no”. dijo Luisisto Comunica.

Así mismo, Luisito pidió parar con la polémica y dejó en claro que él tampoco tiene problema con Lele Pons. “De verdad yo no tiro hate, yo no soy así, no me gusta que piensen eso de mí, y la mejor vibra para Lele, mis respetos para todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado y bueno que ahí quede”, explicó.