Pablo Montero reacciona a supuesto veto de Los Fernández

La polémica en torno a la serie El último rey continúa, y a escasos días del estreno de su segunda temporada se ha revelado que la familia de Vicente Fernández ha decidido bloquear la carrera musical de Pablo Montero, protagonista de la trama no autorizada.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante no sólo la amistad entre Montero y los Fernández se vio afectada, sino incluso las presentaciones que da en vivo, pues todo indicaría que los Fernández tienen “vetado” al artista de los palenques, en especial en los que se presente El Potrillo.

“Lo tienen bloqueado los Fernández en todos los palenques, donde se vaya a presentar Alejandro Fernández que son de los mejores palenques. Pablo Montero no puede ir, lo tienen vetado, amenazado y hablado con el palenquero”, informó el comunicador en su canal de YouTube.

Sin embargo, el intérprete de ‘Piquito de Oro’ decidió pronunciarse al respecto de esta información y en entrevista con el periodista comentó:

“No, es que la verdad eso no es cierto, yo no sé de dónde salió ese comentario, esa información, pero yo estoy en muchas ciudades anunciado y en distintos palenques y no nada más en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, pero la verdad que no es cierto eso y pues creo que es algo que había que aclararlo porque no es cierto”.

Y recalcando que tiene una excelente relación con algunos de los integrantes de la Dinastía Fernández, Montero recalcó que su espectáculo incluso es un homenaje a ‘Chente’, pues la gira se llama ‘Homenaje al último rey’.

“Con la única persona con la que yo tengo contacto, y he tenido contacto, siempre lo tuve con don Vicente, con su asistente y con Vice, con Vicente Jr., que últimamente le mandé algunas escenas, le mandé canciones […] y me felicitó”, comentó al respecto.

Tras finalizar la entrevista, Infante recalcó que la información que tenía sobre el veto de Montero era fidedigna, aunque quizás el cantante no se ha enterado del todo de esta situación.

“Unos palenqueros me dijeron que no lo podían contratar porque los Fernández les habían dicho que, si lo contrataban, Alejandro no iba, o sea, la misma técnica que el papá utilizaba”, contó Gustavo Adolfo en el programa De primera mano.