Crónica de una Odisea. Tremec XXIV

Emilio Luis Castelazo de los Ángeles.

REVOLUCIÓN FEMINISTA

Es de llamar nuestra atención la participación de las mujercitas en este proyecto, al menos en cuanto a las colaboraciones semanales: no solo en cantidad, sino en contenido. Nuestro agradecimiento a ellas, deseando informar a todos nuestros lectores, que iniciamos una nueva y fresca serie:Su lema: “Es que nosotras somos muy aguerridas cuando es necesario”.

ODISEA TREMEC (1)

Magdalena García Montiel

Mi Odisea inició el 1 de agosto de 1984, cuando ingresé a esta “enorme” (no sólo por su tamaño sino por su relevancia en nuestras vidas), empresa para la cual trabajé tan sólo por 6 años.

El director en ese momento era el Sr. David Hunter, último director norteamericano de TREMEC. Un hombre muy humilde, considerando su puesto. Él saludaba a todos cuando salía de su oficina, a algunos inclusive, les daba palmadas en la espalda. Todos lo respetábamos mucho porque sabíamos que era el capitán de ese barco llamado TREMEC.

Yo, ya había pasado por entrevistas, exámenes, pruebas, etc., en una competencia reñida por el puesto en cuestión, siendo yo la ganadora, según me lo comentó el compañero de Relaciones Laborales. Me dio la bienvenida con un recorrido por las oficinas, durante el cual conocí “el túnel del tiempo”, un largo pasillo de las oficinas por donde circulaba el ansiado “carrito de la limosna” cada quincena. Los compañeros eran muy ingeniosos con sus apodos a las cosas. Al finalizar el recorrido me entregaron una carpeta forrada de gamuza, con el logo de TREMEC, realzado y que aún conservo. Tuve un curso de Inducción, muy agradable.

Inicié mis labores como secretaria en el Departamento de Mantenimiento de Maquinaria, y mi jefe inmediato me comentó que me había seleccionado porque “ya estaba grande” (32 años), porque necesitaba una señora que se diera a respetar con los obreros; ya que por el trabajo era preciso transitar por la Planta 1, a la hora en que los obreros interrumpían sus labores para ir al comedor.

Debo decir, que mis compañeros obreros fueron siempre amabilísimos conmigo, los recuerdo tanto porque me sentía protegida con ellos, lejos de sentirme “incómoda”. De vez en cuando les llevaba pastel y lo repartía entre todos los que entraban a la oficina, y me preguntaban: “Srita. Magda, ¿de quién es cumpleaños? Yo contestaba: -“…de nadie, sólo por el hecho de estar entre ustedes.” Los quise mucho a todos, eran muy respetuosos y atentos. (Continuará)

Grupo en el Restaurante Nabucco. Llegó a sumar 73 miembros.

MICROSCOPIO (14).

José Sosa.

Dotación de armas a los vigilantes

En la oficina provisional original, laborábamos empleados de varios departamentos y los escritorios estaban acomodados de tal manera que parecía una escuelita.

Frente a los escritorios del Departamento de Contabilidad, al que yo pertenecía, estaban los escritorios del Departamento de Vigilancia, a cargo del Señor Carlos Lamadrid. Debo hacer notar que en esa época de los acontecimientos en Tlatelolco en 1968, se prohibió el libre comercio y uso de las armas en nuestro país, decisión que afectó a aquellos que deambulan armados por la ciudad. En Tremec se decidió entonces dotar de armas a los vigilantes,entregando a cada uno una pistola escuadra, haciéndolos sentir alguaciles del viejo Oeste o detectives persiguiendo a la “Cosa Nostra”. Gozaban manipulándolas en nuestra presencia, lo que inquietó a más de uno, temiendo alguna desgracia debido a su falta de experiencia, haciéndonos saber que tendrían extremo cuidado para evitar que esto sucediera. Sin embargo, ¡sucedió¡ Uno de los guardias fue al baño armado con su pistola al cinto y al desfajarse y sentarse, el arma cayó disparándose en consecuencia. La bala le provocó varias heridas en las piernas,sin resultados fatales, pero este evento sirvió de llamada de atención para que los usuarios pusieran especial cuidado en el uso de las nuevas armas.

Tiempo después el departamento de Vigilancia fue trasladado al edificio al frente sobre la Carretera 57, junto con las oficinas de Personal y el Servicio Médico. Este edificio con su original arcada exterior, continúa procurando orden y rigor en el acceso de autos y personas.

REVISTA

Fuerte olor a azahares y oyendo campanitas nupciales la pareja formada por Viki Arreola y Carlos Almazán, quienes insisten en ser miembros activos del FUMO presentando cartas de recomendación de Beto Luque. (Nota de la Redacción:¿Alguien recuerda que quieren decir con FUMO?).

BIENVENIDOS A TREMEC

Durante el pasado mes de julio vinieron a ingresar las filas de TREMEC. las siguientes personas:Carlos Pulido Castro, Juan Saúl Espinosa, J. Guadalupe Pichardo Parodi, Ignacio García Pérez, Roberto de la Garza Sosa, Enrique Morales Chávez, Rodolfo Von Roehrich V., Rubén Espinosa Rosales, Mario Domínguez Mondragón, Juan Antonio Cervera R., Carlos E., Glenie M., Rodolfo Esquivel Ramírez, Alejandro Soto Septién, Sergio Montes Martínez, Salvador de la Isla G., Tomás García.

Aprovechamos la ocasión, para darles la bienvenida y desearles grata y larga estancia entre nosotros.

442 503 2013 e_castelazo@outlook.com