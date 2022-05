Médicos de México protestan por la contratación de cubanos

Dr. Genaro Vega Malagón, director de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro.

Por Luis Montes de Oca

El Dr. Genaro Vega Malagón, a nombre de las federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México, protestó de enérgica manera el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para contratar 500 médicos cubanos desplazando a los mexicanos.

A pregunta expresa sobre si están mejor capacitados los médicos cubanos que los mexicanos,

precisó: al contrario, aquí en México tenemos 154 escuelas de medicina y 105 debidamente acreditadas y el personal médico en México tiene una alta capacitación de acuerdo a las necesidades del país.

Genaro Vega Malagón, quien también es el presidente de la Academia Nacional, Mexicana de la Bioética, capítulo Querétaro, agregó que en Cuba los preparan de acuerdo a las necesidades de la Isla, que son diferentes epidemiológicamente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, argumenta que no hay médicos en México y eso no es cierto y contamos con los datos del INEGI, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre de 2021, México cuenta con 305 mil 418 personas ocupadas como médicos y de cada cien personas con esta ocupación 67 son médicos generales; y 33 especialistas en alguna otra rama de la medicina.

Precisó que de estos médicos el 76% trabaja en alguna institución pública: IMSS, ISSSTE, Salud, en tanto que el 12%.

De las condiciones del médico mexicano, inquirimos si está bien pagado.

Nuestros médicos, que trabajan por semana 41.7 horas y este dato es sustantivo: el promedio de pago por hora trabajada es de 122 pesos y quienes cuentas solamente con licenciatura tienen un sueldo mensual de 17 mil 422 pesos, con maestría de 21 mil 41 pesos y los que alcanzaron el doctorado percibe 26 mil 695 pesos.

Desde luego que hay molestia, los médicos mexicanos estudian un promedio de 20 años, incluyendo el internado y la especialidad, las universidades los preparan para atender a su población, y el presidente de la república prefiere contratar 500 médicos cubanos.

Los médicos cubanos no tienen la culpa, el gobierno de México le paga al Cubano los sueldos y el gobierno de la isla les da un 10% a sus médicos.

Es un agravio, traer médicos a México bajo argumento que no tenemos es una falacia, ni es correcto, ni es justo, ni es legal, porque no pueden ejercer en el país sin un título y una cédula profesional, lo establece la Ley General de Profesiones y la Ley General de Salud. que impiden que cualquier médico pueda ejercer en el país, mientras no apostillen su título y sea correcta la cédula profesional… antes no.

Explica que hace dos años hubo un posicionamiento de los médicos y no los tomó en cuenta el presidente López Obrador, los ignoraron y no saben a bien a que vinieron los médicos cubanos, porque no tenían capacitación en la COVID-19, solamente llegaron a desplazar a los médicos de México.

Al preguntarle al Dr. Genaro Vega Malagón sobre lo que se espera del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que ojalá los escucharan porque es una arbitrariedad que rechazan todos los médicos del país, todas las federaciones, las asociaciones y los colegios médicos.

—¿Están inyectando recursos mexicanos a Cuba a través de los médico?

—Creo que sí, porque no sabemos ni a qué vienen, ni cuánto tiempo va a estar no a dónde los van a mandar.

Mira —añade el Dr. Genaro Vega Malagón— cuando el presidente López Obrador dice que los médicos no van a las comunidades más alejadas de Guerrero, hay una razón de peso, como vas a llevar a tu familia a pueblos de narcotraficantes, sumidos en la violencia, no es que el médico no quiera dar servicio, es que no hay condiciones de seguridad.

Con la pandemia le sector Salud pago con la vida de muchos médicos, estuvimos al frente, en la primera línea, fue una actitud heroica y cuál es el pago, desplazándolos, dejándolos subempleados en farmacias y en lugar de apoyar los de reconocerles su labor, los desplaza, contratan médicos cubanos, con menor capacitación que la que tenemos.

Para finalizar aseguró el Dr. Genaro Vega Malagón, que todo el gremio de los médicos está muy unido y rechazan esta arbitrariedad, que es indignante.

Creemos que la función de estos los médicos cubanos es el adoctrinamiento político, infiltrarse en las células sociales y desde ahí trabajar por el régimen.

—¿Están fundamentados estos comentarios?

—Esa es información que tenemos y no es descabellada, porque en México por cada mil habitantes tenemos 2.4 médicos, lo cual es superior a la media en América Latina, que es de dos médicos por cada mil habitantes, lo cual demuestra y una vez más que es una falacia el que no haya médicos en México, cuando tenemos la media más alta de Latinoamérica.

Solo un dato más: México tiene el índice más alto de muertes en el personal médico por la COVID-19… cómo van a traer médicos cubanos, es un agravio, finalizó.