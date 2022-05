105 años con Rulfo, no tenía ganas de nada, solo de escribir

POR ROSA MARÍA SÁNCHEZ ROSALES

LICENCIATURA EN HISTORIA, UAQ

“Hay aire y sol, hay nubes. Allá arriba un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones; tal vez mejores voces… Hay esperanza, en suma. Hay esperanza para nosotros, contra nuestro pesar.”

Juan Rulfo estaría cumpliendo 105 años este 16 de mayo; en el marco de su natalicio recordamos a uno de los más destacados literatos mexicanos que con solo tres obras publicadas, obtuvo el reconocimiento por parte de la crítica internacional. Originario de Sayula, Jalisco, Rulfo destacó en el medio literario por tratar temas complejos de manera sencilla y dramática a través de escenarios cotidianos que reflejaron las consecuencias de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, situaciones de las cuales fue testigo directo desde joven, dichas experiencias le valieron como inspiración para escribir sus primeros bosquejos en el campo literario.

Sus grandes amores: la literatura, la fotografía y Clara Aparicio, no necesariamente en ese orden. Como parte de su producción escrita involuntaria, Rulfo dejó huella como un ferviente romántico a través de las cartas que intercambiaba con su esposa Clara, en ellas se logra advertir una faceta diferente del escritor que nos permite conocer las situaciones que le aquejaron, así como sus planes por publicar sus cuentos y novelas en revistas literarias o periódicos.

Es innegable que la mayoría de su producción literaria, por no decir que toda, tuvo sus cimientos en la nostalgia generalizada tras un período de posguerra, donde el futuro es tan incierto como el presente que se vive. Tal es el caso de Nos han dado la tierra, ¡Diles que no me maten!, Paso del norte, así como en su más premiada y famosa novela, Pedro Páramo. En esta nueva forma de escritura creada inconscientemente por Rulfo, prima la remembranza y la memoria toma una estructura narrativa, denominada después como la poética del mexicanismo rulfiano, los escenarios que son protagonistas de su obra, así como los personajes que dan vida a las historias escritas en el lapso de 1945 a 1958, se insertan en relatos narrados sin especificar un espacio o tiempo particular, he ahí donde convergen la ficción y la realidad.

“Esa noche volvieron a sucederse los sueños. ¿Por qué ese recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado?”

Ya decían antes que cada persona tiene a su Rulfo privado según la lectura que se haga de su obra. Aquí participamos de esa idea, invitándolos a encontrar a su propio Rulfo según las diferentes facetas que el escritor jalisciense compartió alguna vez a través de su pluma.