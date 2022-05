Lo que para muchos estados es su techo, para nosotros es el piso: Martha Soto O.

La secretaria de Educación, Martha Soto Obregón.

Por Luis Montes de Oca

Los retos en la educación los tenemos identificados y trabajamos en ellos. El primero es el retorno a las aulas y que las escuelas están en funciones totales y prácticamente está solucionado, el problema de la identificación de los aprendizajes significativos.

Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación en el estado, platicó con Noticias y en entrevista nos dijo que la UNESCO marca como prioridad por encima de estos dos retos, la salud socio emocional de los alumnos.

—¿Incide el deporte en ello?

—Sí, desde luego —se advierte un brillo en la mirada de la funcionaria. Espera…

—¿Cómo está el programa deportivo? Antes les aventaban un balón de futbol a los niños para que anduvieran persiguiéndolo en los patios de la escuela… ¿ha cambiado?

—Puedo decir poco de ello —suelta— de la secundaria salí con un promedio de 9.9% y la décima que me faltó ¡fue por deportes! ¡Soy malísima! —las risas en su oficina de la Casa de Bartolo en Pasteur y Libertad se prolongan.

Más allá de la broma, cada que era aniversario de la Secundaria I, nos hacían dar una vuelta alrededor del Cerro de las Campanas… no, no, no, no. Para mí era el día más complicado del año —siguen las risas.

Lo que te puedo decir es que estamos en la concepción del programa sectorial, tenemos reuniones con INDEREQ y la parte deportiva de USEBEQ.

—¿Cuáles son los puntos de este programa? —preguntamos.

—Lo estamos afinando, se dará a conocer en su momento —a la insistencia de Noticias y la firmeza de la secretaria, nos quedamos esperando; sin embargo, adelantó:

—Afortunadamente nuestro piso en Querétaro es muy bueno, porque todos los indicadores educativos históricos siempre, con el nombre que se le quiera poner. Todos nuestros indicadores están por encima de la media nacional y eso nos pone de gane. Entonces lo que para muchos estados es su techo, para nosotros es el piso.

Partiendo de ahí, es subir nuestros niveles, asegurar la calidad, continuar con la mejora e implementar algunas otras estrategias.

A nosotros nos decían que INDEREQ y la parte deportiva de USEBEQ, era la primera vez que se habían reunido.

Movilidad

En México, se maneja uno de tantos indicadores: Movilidad, el chavo que se va a estudiar a otro lado y regresa, lo cual es un puntito a favor de la institución.

Así es en México —agrega Martha Elena Soto Obregón— siempre se ha manejado la Movilidad como el chavo que se va y retorna, cumplen un semestre en España o en algún otro país y regresa.

En Reino Unido manejan altos estándares de Movilidad, pero lo cuentan a la inversa: Londres es una de las ciudades más cosmopolitas igual que Toronto, pero sobre todo en Londres, que se precia de su Movilidad por la gente que llegan a estudiar a Londres y entonces ellos dicen si vienen a estudiar, es por algo, las mejores instalaciones, el renombre… bueno, algo similar pasa en Querétaro, La UNAQ tiene un altísimo porcentaje de estudiantes que vienen de fuera, quizá un 70%.

Hicimos un ejercicio la última vez que estuve en la Anáhuac y me decía el rector: mira y preguntaba: ¿Cuántos alumnos nacieron aquí?, y levantaban la mano dos… ¿cuántos estudiaron aquí la prepa? La mitas del salón. ¿Cuántos están viviendo aquí a partir de que decidieron estudiar educación superior en Querétaro? Todos.

A mí me pasaba cuando estaba como rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro, cuando empezamos a hacer Movilidad, ya después los rectores no querían prestarme a los muchachos y es que veían por un semestre y ya no se querían regresar y lo tuvimos con Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, con instituciones muy similares, es más, las politécnicas y las tecnológicas, son iguales en toda la república. ¿Dónde está la magia? —se pregunta y se responde—: pues en la calidad de las escuelas, ese es el mejor ejemplo de que el servicio educativo en Querétaro, es de excepción.

—¿Qué sigue en Educación?

—En el nivel seguir desarrollando programas pertinentes, pertinentes a dos lados: primero para que el ciudadano sea feliz, y para lo que hace, lo tenga como modo honesto de vivir, y eso habla de la relación entre los programas educativos y la oferta que se tiene.

—En esta vinculación, muchas veces, necesita personal de cierto tipo con cierto perfil… ¿Cómo lo concilia la Educación en el Estado?

—Un ejemplo —dijo, aclarando que no es el único— la Educación Dual, En Alemania y Francia que son los más exitosos en el mundo, prácticamente la escuela está en la industria, pero en México, las mismas empresas francesas y alemanas, no dan educación dual.

Desde hace mucho rato estuve en la conformación del consorcio Centro Bajío, y tuve en gusto de que invitaran para el punto de vista del sector educativo de Querétaro y al referir a la Educación Dual, teníamos que poner en un cajón y lo querían meter en Educación, desde luego que les dije que no, porque las Universidades tenemos años diciéndoles “aquí estamos” “vamos a trabajar”, porque aquí las cosas en Educación Dual tienen que ser al 50% y las universidades ya lo hicimos, pero es muy importante que el industrial lo haga, lo va haciendo y ofreciendo disculpan por el sarcasmo: el tema de la Educación, dual, más que educativo, es empresarial.