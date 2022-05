Presenta Rene Mejía resultados de su gira por Orlando, Florida

Buscan hermanamiento con Machu Pichu

El presidente municipal de Amealco, René Mejía, informó sobre los resultados obtenidos en dos de los más recientes y trascendentes sucesos para el municipio, que fueron: la feria Amealco 2022 y la gira de trabajo por Orlando, Florida, ciudad en Estados Unidos de Norteamérica.



Mejía Montoya inició diciendo que después de dos años de pandemia y de no haber feria, se arriesgaron a hacer una feria diferente, de cuatro días únicamente, sin venta de alcohol dando como resultados mucho muy positivos “No hizo falta el alcohol para que la gente se divirtiera, no hicieron falta más días para que la gente disfrutara y nosotros lo vemos como todo un éxito (…) todos los que asistieron a cada uno de los eventos se fueron muy contentos, no hubo una persona que haya ido a ver un evento y se haya ido decepcionado” indicó.



También dio a conocer que en los cuatro días de feria se contó con la participación de 18,638 personas asistentes entre los días durante los días de feria, siendo el sábado 30 de abril, que se registró el mayor número de afluencia en el recinto, pues, se tuvo la presencia de 9,113 personas.



En el tema económico señaló que dentro de las instalaciones de la feria como resultado de las ventas la derrama económica fue de 7 millones de pesos aproximadamente y que, aunado a ello, contemplando a visitantes y turistas en todo el municipio durante los días de feria la derrama económica total se contempla en una cifra de 32 millones de pesos aproximadamente.



Finalizó el tema de feria agradeciendo a cada uno de los asistentes, reiterando el cariño con el que fue planeada esta feria que, después de dos años no se había realizado.

Respecto al tema de la gira de trabajo que llevó a cabo del día 4 al 8 de mayo por Orlando, Florida, Rene Mejía dijo que se realizó en colaboración con el Cónsul de México en Orlando Florida, el Lic. Juan Sabines Guerrero, con la finalidad de atraer, desarrollo, empleo y turismo.



También, comentó que el objetivo principal de la gira fue entregar personalmente la Carta de intención para el Hermanamiento entre la ciudad de Sanford, Florida y el municipio de Amealco de Bonfil, Qro. la cual se consolidará durante la semana de la hispanidad que se lleva a cabo en Florida en el mes septiembre. “la intención del hermanamiento es realizar intercambios culturales, educativos, sociales, turísticos mucho que tiene que ver con el beneficio de nuestro pueblo, Amealco”



Este hermanamiento entre Amealco de Bonfil y Sanford, Florida; permitirá generar un importante intercambio turístico, artesanal, cultural, educativo, de negocios e inversiones entre ambas partes, trayendo consigo beneficios en el desarrollo de Amealco.



Durante su participación el Secretario del Ayuntamiento, Gustavo Mendoza quien acompañó al presidente, resumió algunas de otras actividades que realizaron durante la gira, destacó, fueron promover a Amealco como punto estratégico para que el turismo de la ciudad de Florida pueda conocer el centro del país.



Entre las que mencionó, que se obtuvo un acuerdo favorable con la Supervisora General de COSTCO con el planteamiento de que sean comercializadas las artesanías producidas por manos artesanas de Amealco



Iniciaron con una entrevista en la Estación de Radio “La mejor” con el influyente locutor “El capi” para explicar los objetivos de la gira e invitar a su audiencia a conocer las artesanías, cultura y los lugares extraordinarios que tiene Amealco.



También se trasladaron a la Alcaldía de Kissimmee, FL donde les recibió la alcaldesa Olga González, y a quien le hicieron una presentación de las bondades para invertir y compartir experiencias, así como recursos en el municipio.



Realizaron la visita a un empresario dedicado a la contratación de personas en México, quien les otorga una visa para laborar en los campos agrícolas, aquí el Presidente municipal René Mejía tuvo la oportunidad de plantear la posibilidad se reclute a personas de Amealco y pueda irse a laboral con una visa denominada H2A para tener estancia legal durante los seis o nueve meses que dura la temporada ya que esta empresa contrata a 6000 personas por temporada, anunció que ya se tienen fechas para que directivos de esta empresa visite Amealco.



René Mejía destacó ser la primera administración en la historia de Amealco que sale al extranjero con el fin de promover al municipio como un punto estratégico de turismo, un lugar propicio para que ciudadanos de EE. UU., en condición de retiro puedan considerarlo como un lugar propicio para permanecer por periodos de tiempo cada año “todos los proyectos que presentamos son áreas de oportunidad para inversionistas, son áreas de oportunidad para gente que quiere descansar, que quiere ser feliz, aquí en Amealco existe esa oferta, esa promoción y esa aceptación”.



También recalcó que todos quedaron encantados con la muñeca Lele de tres metros que los acompañó durante la gira e indicó que todo lo realizado allá, todo el esfuerzo y el sacrificio valdrá la pena, por que los resultados se verán a corto plazo.



Asimismo, anunció que para el 27 de mayo se tienen acercamientos algunas alcaldías de Perú para ver las posibilidades para hermanarse con alguno de ellos como “Machupichu”

Para finalizar dijo estar seguro de que después de las visitas realizadas vendrán cosas extraordinarias para Amealco.