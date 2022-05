Sugey Ábrego no se achica ante OnlyFans

Tras tocar fondo en el aspecto personal, Sugey Ábrego se reinventa y abre su plataforma de contenido erótico y, sin ‘achicarse’, se pone al tú por tú con el gigante de las cuentas eróticas OnlyFans.

“Este fervor hacia Sugey, la mujer sensual, viene desde que era ‘La chica del clima’ y no es un personaje, sino que es parte de mi personalidad”, indica con orgullo la también actriz.

“Me hablaron de medios internacionales, incluso de Europa y me felicitaron porque dijeron que ya hacía falta una mexicana que se atreviera a ingresar a este negocio del erotismo y lo que puedo decir es que lo hago con respeto”, dice.

Al ser cuestionada sobre la ‘batalla’ a dar contra el famoso OnlyFans, ella acepta que es complicado “porque tiene miles de opciones, pero con el equipo que formé es gente que conoce el mercado y apostamos por el público que gusta de lo que se hace en México y el plus que damos, a diferencia de la otra página, son las convivencias con los seguidores.

“Ya tuvimos cenas con ellos y ahora pensamos hacer una gran fiesta en diciembre al estilo de las conejitas (de Playboy)”, sostuvo.

En cuanto al amor, Sugey mencionó que pronto viajará a Canadá para conocer a un caballero.