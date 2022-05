Impulsarán campañas de tenencia animal responsable en SJR

Por Josefina Herrera

Debido a la sobre población existente de perros y gatos en el municipio de San Juan del Río, la regidora Luz Virginia Cortés Osornio, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, llevará un programa de Protección Animal en el que se pretende reforzar las campañas de esterilización y vacunación antirrábica en todas las colonias y comunidades del municipio.

Precisó que la intención de este programa es poder concientizar a la población sobre la tenencia responsable de una mascota, pues no sólo se trata de alimentarla, sino también de darle todos los cuidados que requiere justo para evitar su sufrimiento y reproducción desmedida.

“Justo se llama ‘Juntos y adelante la protección animal’, después de hacer un estudio de las actividades que realiza la Unidad de Cuidado Animal que tenemos en nuestro municipio, reconociendo la problemática y definiendo que sí tenemos un problema de sobrepoblación canina y felina en nuestro municipio, al tener demasiados animales domésticos sin vacunar, sin esterilizar, sin desparasitar, al ser maltratado, el hecho de estar en la calle, eso significa que el perro está en situación de calle o abandono, es un tema de salud pública, es un tema de participación ciudadana y lo que buscamos con este proyecto es trabajar en la concientización y sensibilización de la ciudadanía para quienes tienen una mascota”.

A través de este programa se pretende crear una cultura de tenencia responsable, en el que se alimenten adecuadamente, se bañen, se esterilicen y se les coloquen sus vacunas, todos los cuidados que requiere ya que es una gran responsabilidad al tener uno, debido a que forma a ser parte de la familia.

La regidora mencionó que se estima que una de cada dos personas en el municipio tiene un animal doméstico, y esto significa que hay alrededor de 130 mil perros y gatos en el municipio, pero de los cuales 80 mil de ellos están en situación de calle o abandono.

“Entonces las mascotas que están en vía pública, que alguien no está al pendiente de ella, de su salud, pues eso se convierte en un problema de salud pública por todo lo que generan en la calle, ya que no son tratados adecuadamente, y este programa lo que busca primero es hacer campaña de esterilización intensiva de perros y gatos, ¿cómo lo vamos a hacer?, va a ser un trabajo permanente durante toda la administración”.

Señaló que trabajará en conjunto con la Unidad de Cuidado Animal, organizaciones de Protección Animal, el Colegio de Veterinarios e Instituciones Educativas, pues la intención es dirigirse en todos los puntos de la ciudad tanto de la zona urbana como rural para llevar campañas de esterilización, vacunación antirrábica, desparasitación, talleres y pláticas que ayuden a sensibilizar en el hecho de tener una mascota.

“No es un problema en la zona urbana, no es un problema de la zona rural, eso es de todo el municipio, también vamos a acercar lo que es la vacunación antirrábica canina y felina, la desparasitación, pero sobre todo pláticas y talleres de la conciencia y la sensibilización de tenencia de una mascota, y a qué debes de hacerte responsable, y sobre todo que la gente tenga la confianza de hacer una denuncia por maltrato animal, entendemos por maltrato que es el golpear a un animal doméstico, ¡y no!, él no esterilizarlo es maltrato, el no darle la comida suficiente es maltrato animal, a tenerlo amarrado es maltrato, a tenerlo en azoteas a las inclemencias del tiempo es maltrato, entonces queremos generar este sentido de responsabilidad en la ciudadanía”.