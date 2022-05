América tiene sed de revancha

En el América saben de historia. Y la historia dice que el Pachuca se las debe.

En el recuento de las series en Liguillas, los Tuzos llevan ventaja, pero la que más le duele a los azulcremas es la última, la de los cuartos de final del Clausura 2021, donde por el gol de visitante, los de Hidalgo los dejaron fuera.

“A mí que me tocó estar, me quedó una sensación amarga, hicimos un partidazo en el Azteca y no pasamos por el gol de visita”, recuerda Sebastián Cáceres, sobreviviente de esa caída de las Águilas.

Así que el sentimiento es de revancha, pero también “que va a ser un partido lindo, lindo para tomar revancha”.

Le urge al América un título. “Lamentablemente fueron tres torneos malos los que tuvimos, sabemos que en América si no se levanta un título es un torneo malo, así que ahorita estamos enfocados en meterle”, dijo Jorge Sánchez. Richard Sánchez y Federico Viñas han entrenado con normalidad, podrían tener actividad este día.