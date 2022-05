Conquistan la cima

Por Víctor Terrón

Querétaro fue sede de la 3era Fecha de la Liga Nacional de MTB reuniendo a 941 ciclistas de todo el país

Contando con la participación de 941 ciclistas de todo el país, Querétaro fue sede de la 3era Fecha de la Liga Nacional de MTB, la cual fue conquistada por Fabiola Corona y Rafael Escárcega en las categorías estelares de sus respectivas ramas.

Meteoro Bike Park, en la comunidad de Tlacote, abrió sus puertas para recibir a los mejores ciclistas de montaña de México, una pista de 4.92 km de longitud que puso a prueba física, técnica y mentalmente a cada uno de ellos.

En la categoría femenil elite libre, la atleta olímpica, Fabiola Corona García realizó los cuatro giros reglamentarios en un tiempo de una hora, 23 minutos, 29 segundos y 582 milésimas (01:23:29.582), quedándose con la victoria. Por su parte, Claudia García Hernández (01:27:52.012) y Mónica Vega Torres (01:31:28.249) también realizaron un tremendo esfuerzo para escolar en el podio a la avecindada en Querétaro.

“Otra vez el calor hizo de la suyas, mis piernas estaban por los suelos. Arranqué chafón, por más que eché lámina iba como en 9, poco a poco fui mejorando, rebasando y mejorando lugares. A la hora de los gritos y las porras de la gente, era como que me daban puntos extras y punch para no aflojar. Finalmente, después de 4 laps muy intensas me trepé a lo más alto de la categoría elite”, explicó Corona.

En la elite varonil, Rafael Escárcega completó las cinco vueltas al circuito en un lapso total de 01:19:31.809, seguido de Víctor Manuel Rico (01:20:07.156) y Ricardo Estrada Ramírez (01:20:32.174), quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

“Hace años que no corría en Querétaro, tenía como 15 años y estamos de regresos en esta Copa Nacional. Contento de venir a este circuito que es muy bonito y rápido donde no puedes descansar en el aspecto de ritmo porque vas muy todo el tiempo dándole, hasta en lo técnico. Y muy entretenido porque puedes cometer errores que se pagan”, declaró el ganador.

En cuanto a las categorías Sub 23, las generaciones más jóvenes vienen empujando fuerte y demostraron estar a la altura de los ciclistas más consagrados, marcando incluso registros por debajo de las categorías elite.

En la rama femenil, Fátima Híjar Marín (01:18:24.182), María Flores García (01:19:04.888) y Ana Clark Infante (01:21:03.914) ocuparon los tres peldaños del podio. Mientras que, en la varonil, Carlos Emiliano Berumen López (01:18:27.663), Iván Aguilar Villegas (01:20:29.299) y Andrés Canseco Cortés (01:22:37.435) hicieron el 1-2-3.

Recordar que esta competencia también fue puntuable como la 4ta fecha de la Copa Estatal MTB XCO 2022, la cual regresará a las montañas el próximo 4 y 5 de junio.