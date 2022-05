Dejarán el corazón en la cancha

Por Víctor Terrón

Libertadoras de Querétaro incorporó recientemente un par de refuerzos de cara al resto de la Temporada 2022 de la LNBP Femenil y, una de estas caras nuevas es Erika Gómez “La Cucha”, quien salió del retiró para regresar a la duela y dejar el corazón en cada partido.

“Me hace ilusión estar aquí y me compromete a estar al 100%, no sólo con Libertadoras, sino con el basquetbol de México. Estoy totalmente convencida para sumar e impulsar a las generaciones nuevas. Regresar poco a poco, mis compañeras y el cuerpo técnico me han recibido muy bien, se van a ir dando las cosas para todos los fans de Querétaro y vamos a dejar sin duda el corazón en la cancha”, aseguró.

Con una amplia trayectoria en la Liga Profesional Española y la Selección Nacional, con la que ganó la medalla de plata en los Panamericanos de Guadalajara 2011, la hidalguense irá retomando el ritmo de juego y en la serie ante Plateras ya mostró que está para aportar, al marcar 17 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, en 48 minutos dentro de la cancha.

“Agradecida por esta oportunidad de sumar nuevamente al baloncesto mexicano en la primera edición de la liga profesional y más que nada es para impulsar y motivar a todas las chicas jóvenes. Voy a dar lo mejor de mí, me gusta romper paradigmas por la mujer mexicana basquetbolista y después de 12 años regresar a cancha es motivación para aportar mi experiencia”, agregó.

El equipo libertador jugará en casa por segundo fin de semana consecutivo y recibirá a Panteras de Aguascalientes en el Auditorio Arteaga, el viernes a las 19:00 horas y el sábado a las 16:00 horas; recordando que el 21 de mayo por la noche varias calles de centro histórico serán cerradas con motivo de la Carrera Nocturna.