Iniciativa de Ley de Aguas del PRI “no es privatizadora”: Juan Guevara

Por Sergio Hernández

Noticias

Nuestra iniciativa de Ley de Aguas sigue y no es privatizadora, ni está mal hecha, además de que no “nos tiran línea” de ningún lado dijeron los diputados del PRI, Juan Guevara y Graciela Juárez.

Ante la expresión del diputado Germaín Garfias de que ya no se trabajaría en la Ley de Aguas dijo: “se respeta, pero nosotros sí tenemos los conceptos, no de privatización y lo aclaro, me dicen que privatizar y concesionar es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué se consideran concesiones? Porque ya están operando, ya el mismo código las considera y se tienen que regular, estas concesiones no están supervisadas, no están reguladas. Nuestra iniciativa sí está bien hecha, pero podemos enriquecerla con los temas que mencionaron, diferentes temas ahí de lograr este manejo integral de agua, y por integral son varios conceptos que tenemos nosotros que sumar y poner uy en claro el tema de la concesión, no privatización.

Nosotros, dijo, hablamos de una municipalización, a si está considerado en la ley, hasta ahorita solo Jalpan o San juan del Río son los que prestan el servicio, los demás servicios no tienen para operar estos servicios, ni los recursos, lo que si lo estamos dejando es en análisis de ello, son las concesiones, los análisis, pero nosotros queremos estén reguladas y supervisarlas.

-¿Cuál es la diferencia central entre su iniciativa y la del PAN?

-Hay muchas similitudes, bueno, un tema que al parecer ellos manejan muy concreto la privatización nosotros no lo manejamos, los demás temas, tenemos similitud en esto, pero también tenemos que escuchar a las personas, a los especialistas, este tema lo hemos construido con personas que conocen del tema de muchos años, por es se construyó esta ley y nosotros la estaremos defendiendo.

-¿Por qué no los acompaña Paul Ospital (el otro diputado del PRI)?

-Desconozco; pues hay temas donde definitivamente coincidimos, hay temas donde no, y es normal, eso no quiere decir ninguna otra situación, hay iniciativas donde las ha firmado con el coordinador, donde yo no las he firmado, donde él me ha firmado a mí, donde yo no le firmo, o sea, es realmente un tema de que a veces estamos de acuerdo y de que a veces no…

-¿No está de acuerdo en la Ley de Aguas?

-Él no participó en este tema, pero te digo, estamos con mucha comunicación.

-¿O no le interesa el tema?

-Ya es algo personal, desconozco y no puedo hablar por él.