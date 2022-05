Reconocen a enfermeras huimilpenses con 30 años de trayectoria

Noticias

Por primera vez en la historia, desde que se tiene memoria, el Municipio de Huimilpan, encabezado por el presidente municipal, Juan Guzmán Cabrera, junto con la secretaria de Salud en el Estado, Martina Pérez Rendón, reconoció a 3 enfermeras que han dedicado 30 años de su vida en el ejercicio de su profesión para cuidar a los enfermos y velar por su pronta recuperación.

A nombre de sus compañeras reconocidas, Isabel Ruiz Martínez y Margarita Martínez Campos, la enfermera María Lourdes Ángel Franco, dijo que esta es la primera vez en 30 años en la que el municipio reconoce su trabajo como enfermeras.

En su momento, la doctora Martina Pérez Rendón, destacó que es muy importante este evento en el que se reconoce a los servicios de salud, en específico al servicio que brindan las enfermeras del municipio cuya labor es fundamental en el ejercicio de la salud. Son como las mamás en el cuidado de la salud, son la esencia de la atención a la salud, reconozco y valoro mucho su trabajo porque son el elemento de salud más cercano a la población.

Para continuar, la doctora dijo “Quiero agradecerles y reconocerles todo lo que vale su trabajo. También reconozco al presidente municipal y a la presidenta del DIF por todo el empeño que han puesto en el municipio para fortalecer el tema de la salud, que es prioritario en su administración y más en estos tiempos de pandemia. También reconocer que el municipio se haya unido al “Plan Municipios por la salud” en donde participan, de manera conjunta, como aliados estratégicos, las autoridades de salud y las autoridades municipales para beneficio de la población”.

Por su parte, el presidente municipal, Juan Guzmán Cabrera, agradeció la presencia de la Doctora Martina Pérez Rendón y dijo que, efectivamente, se trabaja en sinergia con las instituciones de salud estatal y municipal, y con el apoyo del personal de salud del municipio, ya que sin ellos, no se podría hacer nada. Hoy tratando de hacer un reconocimiento para ustedes me doy cuenta que el reconocimiento debe ser constante, a la hora que estamos atendiendo a un enfermo, a la hora que sea y dándole oportunidad de un día más de vida, es porque ustedes tienen un don, y no a cualquiera le sucede.

A veces, continuó el presidente, nosotros nos centramos en las cosas materiales y luego nos damos cuenta que nada de eso es importante si no tenemos salud. Cuántos de nosotros no nos hemos visto enfermos, aislados, en donde nadie querría estar al tanto de nosotros. Y en ese momento decimos ¿para qué quiero el dinero si ni un doctor ni una enfermera pueden estar conmigo? Ustedes, enfermeras, son la herramienta fundamental para que un doctor pueda hacer su trabajo. Ustedes son la esencia y el alma del pueblo. Si hay algo que hemos aprendido en estos tiempos del covid, es que ustedes son nuestros ángeles de la guarda. Yo les agradezco que hayan venido aquí, para agradecerles, reconocerles y ofrecerles este agasajo”.