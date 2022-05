Aprueban Ley de Aguas

Por Sergio Hernández

Noticias

Ya hay Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; se logró con 16 votos a favor; seis en contra; dos abstenciones y una ausencia del diputado ecologista Ricardo Astudillo que está haciendo campaña en Quintana Roo, de la mano de Morena.

Desde la óptica del PAN: no habrá macromedidores, habrá orden y mejor servicio además de que no desaparece la CEA “es una ley administrativa que busca beneficiar a la ciudadanía con un servicio de calidad, permanente y con cobertura”; desde la óptica de Morena, hay privatización, seguirán los macromedidores, es un negocio para unos pocos y se va a combatir en tribunales a través de una acción legal. Para Paul Ospital esto fue “un madruguete y triquiñuela” que daña al Poder Legislativo.

Debate subido de tono

En el debate los diputados nuevamente subieron el tono de sus acusaciones: los morenistas en voz de Cristian Orihuela dijo que esta aprobación era para generar un gran negocio para unos cuantos; Guillermo Vega reviró: en 30 entidades del país se contemplan las figuras de concesiones para la prestación de servicios públicos en sus respectivas ley de aguas, en el caso específico de la Ciudad de México, anteriormente DF, el entonces jefe de gobierno, hoy presidente de la republica promulgó, firmó y publicó la ley del derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua el 27 de mayo del 2003, donde venia la figura de concesiones; actualmente 15 estados de los gobernados por Morena tienen una Ley de Aguas que contempla la modalidad de concesiones para la prestación de servicios relacionadas con el agua, entonces, veo incongruencia, veo contradictorio el discurso de Morena.

Manifestantes en la sede legislativa

El día en la sede legislativa inició a las 10:00 cuando un grupo del partido Morena hizo que se cerraran las puertas, obligaron a cuatro de sus cinco diputados a salir (Juan José Jiménez no lo hizo) y decir en público qué iban a votar en contra. Gritaron de todo a la fracción panista y señalaban a Germaín Garfias, Gerardo Ángeles y Manuel Pozo como “traidores”, por la aprobación en comisiones de esta ley. Ahí estaba el dirigente Mauricio Ruiz Olaes.

Luego de las 11:00, los diputados pasaron lista y fueron al grano, Garfias, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, enunció las bondades de la ley: se regulará la prestación de los servicios públicos de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de las aguas residuales, incluyendo la recirculación y reutilización de dichas aguas, mecanismos para su distribución y porteo; y la planificación y programación hídrica de aguas e infraestructura.

Indicó que los objetivos de esta Ley son: Regular la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales y su infraestructura de jurisdicción estatal, así como su administración y conservación, en los términos de las disposiciones aplicables; Promover la coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal y de concertación con los sectores social y privado, en materia de planeación y gestión de los recursos hídricos y de los servicios relacionados con los mismos, de conformidad con las disposiciones aplicables; Fomentar la participación ciudadana en la cultura del agua; y Consolidar el establecimiento y operación del Sistema Estatal del Agua.

Aumentarán las brechas sociales: Morena

Enseguida el coordinador de los diputados de Morena, Armando Sinecio dijo que los proyectos de Ley Estatal de Aguas presentados tanto por los Grupos Legislativos del PAN, PRI y Querétaro Independiente no se les dio la perspectiva de derechos humanos que esta ley amerita, dándoles una perspectiva meramente económica, como se puede observar en artículos como el 8 y 38.

“Los proyectos de ley establecen la posibilidad de que el Gobernador del Estado y Ayuntamientos otorguen concesiones a particulares la concesión de los servicios públicos de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como la construcción, operación y/o mantenimiento de obras hidráulicas, tal y como se observa en artículos como el artículo 114, fracción I de la Iniciativa Presentada por los Grupos Legislativos del PAN y Querétaro Independiente, y el 78 y 79 de la presentada por el Grupo Legislativo del PRI.

“Estas concesiones y la manera en que se pretenden otorgar se consideran como un modelo de privatización de la prestación del servicio, lo cual resulta peligroso cuando lo relacionamos con el enfoque económico de dichos proyectos de ley; así como con las medidas de consolidación de este mercado y abuso hacia la ciudadanía”.

“Algunos ejemplos de lo anterior, explicó, son medidas que se toman como la obligación de los ciudadanos para contratar con los operadores que se encuentren en la zona, así como la posibilidad de que en algunos casos los usuarios tengan que celebrar contratos con estos operadores y realizar sus pagos, sin que estos últimos tengan la obligación de otorgar el servicio; situación que se observa en artículos como el 45 y 55 de la Iniciativa Presentada por los Grupos Legislativos del PAN y Querétaro Independiente.

“En ambos proyectos de ley, bajo la perspectiva económica se les da, se pretende fomentar la participación de privados en el sector; tal y como se señaló en el primer párrafo del punto anterior, en la iniciativa presentada por el PRI, se establece la posibilidad de concesionar la construcción, operación y/o mantenimiento de obras hidráulicas, es decir, la infraestructura de la Comisión Estatal de Aguas.

“Mientras que la presentada por el PAN y Querétaro Independiente, lo hacen mediante contratos; sin embargo en fecha 24 de marzo del presente año, en la Legislatura local, a pesar de la oposición de Morena se aprobó la posibilidad de que se celebren contratos plurianuales que trasciendan ejercicios fiscales y administraciones, con el mínimo requisito de que sea el propio Secretario de Finanzas quien lo autorice; lo cual implica la posibilidad de que los contratos otorgados a particulares les garanticen tener el negocio por periodos de tiempo indefinidos, comprometiendo con ello el patrimonio de la Comisión.

“Pero además –dijo- las iniciativas presentadas pretenden regular de manera exclusiva lo que se plantea en los dos puntos anteriores, por lo cual se considera que no se trata de iniciativas en materia de agua, sino de privatización”.

La Legislatura de las Triquiñuelas: Paul Ospital

En su momento el priísta Paul Ospital se subió a destruir la imagen de los propios diputados: “hago uso de la tribuna con mucho respeto a mis compañeras y a mis compañeros, pero tampoco soy ingenuo. Sé que ustedes ya recibieron una indicación, el grupo parlamentario mayoritario va a aprobar esta iniciativa de la Ley de Aguas. Y lo que yo diga en tribuna no los va a convencer. Sin embargo, creo que es una responsabilidad enorme el hacer al menos un intento de una reflexión colectiva con ustedes, porque todos en lo colectivo somos el Congreso del Estado de Querétaro, no es el congreso del PAN, no es el Congreso del PRI, no es el Congreso del partido político Morena. Somos el Congreso del Estado de Querétaro.

“La legislatura anterior de la que muchos de ustedes fueron parte, pasará a la historia siempre y la vergüenza los va a perseguir como la gran legislatura de la congeladora legislativa, en donde ninguna de las iniciativas de quienes no fueran del PAN siquiera se discutían en este Congreso. Hay que celebrar que ahora al menos, luego se tardan cinco o seis meses, pero se discuten las iniciativas de la oposición. Vamos avanzando. Sin embargo, ¿qué ha sucedido en el tiempo? Y miren, lo peor que puede hacer el ser humano es cometer errores y no aprender de ellos.

“El primer error que cometió este colectivo legislativo fue en el Presupuesto de Egresos, en particular en la Ley de Ingresos, en donde aquí se votó a favor, nos mandaron el dictamen unas horas antes y después se enteraron que habían puesto el reemplacado que causó bastante y sigue causando bastante molestia social. Y los malos, las malas del cuento, compañeras, compañeros, somos nosotros.

“La segunda. Tiene que hacerse una reforma integral del Código Penal. No había duda. Nadie discutía sobre esto. Después, además de los hechos sucedidos el 5 de marzo, se tiene que hacer una reforma. “Pero pasa que nuevamente en un par de horas conocemos el dictamen, conocemos las bases con las que se va a reformar el 30% del Código Penal. Y resulta que entonces, como nadie es capaz humanamente, siquiera por tiempo de leer un dictamen tan grande, se nos pasa algo que gracias a las y los periodistas que alzaron la voz, se le llamó la Ley Mordaza y se tuvo que corregir la plana. Y nuevamente los malos y las malas del cuento fuimos nosotros.

Ahora estamos en una discusión que tiene por lo menos 15 años, una discusión que desde por ahí del 2006 en comisiones pasó aquí en la Legislatura sobre la Ley de Aguas y de nueva cuenta repetimos el mismo patrón y error.

“Hoy Querétaro está dejando pasar la oportunidad de tener una verdadera Ley de Aguas, de construirla con la sociedad civil, de escuchar a la sociedad organizada, de hacerlo en conjunto con quienes representan ustedes. En cambio se le cambia el nombre a la ley, se dice que no es Ley de Aguas, pero se cumple con la instrucción.

“Qué bueno que me antecedió en el uso de la voz el diputado Correa, porque es el ejemplo perfecto de lo que sucede aquí. Si esta iniciativa, como él dice, fuera tan positiva, fuera tan buena para los queretanos. La pregunta normal de cualquier político es: ¿Por qué no los escuché en el radio promoviendo esta iniciativa? No lo vi en la televisión, no los vi recorriendo las calles de sus distritos diciéndole a la gente lo que iban a reformar?

“Al contrario. Hicieron un foro con siete expertas en la materia, de las cuales cinco les dijeron que estaba mal. Cinco de siete. La conclusión del pequeñísimo foro ciudadano o lo que ustedes llamaron Foro Ciudadano. La conclusión fueron dos palabras y una misma idea. Parlamento abierto. Esa fue la conclusión. Eso fue. Y en consistencia y en congruencia con lo que yo dije hace dos semanas. Hace tres semanas: construyamos la Ley de Aguas del Estado de Querétaro. Todos estamos de acuerdo en tenerla y hoy otra vez, dejamos pasar una enorme oportunidad, es incongruente ver cómo recorren las calles, imprimen imágenes para promover iniciativas positivas, como quitar los macro medidores. Es un tema de justicia social. Pero el otro lo hacen en lo oscurito, lo otro lo hacen como dicen en el argot legislativo fast track. Que nadie se entere de los detalles, ni siquiera ustedes mismos.

“Y les voy a decir por qué ustedes tampoco. Porque son seres humanos y el ser humano, según la ONU, tiene la capacidad de leer 130 palabras por minuto. Ustedes no dan siquiera el tiempo, entre que publican el dictamen y se vota.

“Olvídense de analizarlo, discutirlo, leerlo en su totalidad. De ese tamaño es el madruguete, este legislativo que hemos vivido estos ocho meses. Pero insisto, compañeras, compañeros, tenemos tiempo de corregir el rumbo. Todavía no se acaba esta legislatura, ni siquiera el primer año. Tomen en cuenta esta invitación a cambiar la imagen del colectivo que tenemos cada una. Cada uno de ustedes tiene su nombre, tiene su apellido en su distrito, en su municipio. Lo cuidan. Cuidemos también el nombre y el apellido de todos. Se llama Congreso del Estado de Querétaro y hoy, según las encuestas, según los estudios de opinión, es una de las instituciones que más detestan las y los queretanos.

Piensen si los madruguetes, si la incongruencia y las triquiñuelas están sumando al desprestigio colectivo que nos pega a todos y a todas. Esa es la razón por la cual yo no puedo acompañar algo que no conozco, no puedo acompañar algo que es humanamente imposible leer en una noche y no puedo acompañar que sigamos promoviendo este tipo de ejercicios legislativos que a los únicos que les da en la torre es a todas y a todos nosotros. Ojalá que tomen en cuenta la invitación.

La Ley es buena y ordena: Guillermo Vega

Enseguida el coordinador de los diputados del PAN, Guillemo Vega entró a escena y pidió reconocer “fuertemente” el trabajo que ha desarrollado en la comisión de desarrollo urbano para la construcción de esta ley al diputado Germain Garfias, al diputado Manuel Pozo que tambien ha sido parte fundamental de ese dictamen, y al diputado Gerardo Ángeles, reconocerles mucho porque es una ley buena; Correa por supuesto también porque el hizo lo del macromedidor…un fuerte aplauso, pidió y su bancada aplaudió.

“Esta es una ley positiva, es una ley buena, buenas noticias para Querétaro porque esta ley mete orden, esta ley ordena como se están prestando los servicios de agua, de ahí que Morena no le gusta la ley, lo entiendo, y lo van a votar en contra porque están en su derecho, a Morena no le gusta el orden, esta ley ordena, esta ley arregla, esta ley va a generarle cobros justos a la gente y por eso entiendo que Morena esta en contra, a Morena le gusta vivir en el desorden, ejemplos, hay muchísimos. ¿Cómo está el sistema de medicinas en el país? Hecho un relajo, ¿Cómo esta el tema de la inseguridad en el país? Peor, ¿Cuál es el número de desaparecidos en el país? Supera a los sexenios de Peña Nieto, de Calderón, de todos. Entonces, no me sorprende”.

Vega Guerrero señaló que el tema del agua, es muy complejo y que esta es una primer etapa, en materia de vida orgánica, en materia de regulación de los servicios, meter orden, y vendrán mas temas que nos tocan y por eso somos diputados, vamos a estar trabajando permanentemente en el tema del agua, así que, bienvenidas si tienen iniciativas los de Morena en materia de agua que adicionen esto, posteriormente preséntenla y la platicamos con mucho gusto, pero, pues este día tenemos ya que, con todo la consciencia, sacar un documento bueno, un documento positivo.