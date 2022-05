Irina Baeva revela motivo de cancelación de su boda

Irina Baeva se sinceró con la prensa sobre los planes de boda que tiene con Gabriel Soto, debido a que hace algunos días se rumoreó que la pareja ya tendría que estar casada y habían cancelado su enlace nupcial.

“Les voy a contar otro pequeño secreto, la boda tenía que haber sido el sábado que acaba de pasar…, la boda iba a ser el 14 de mayo, ya teníamos la fecha”, dijo la artista rusa durante su más reciente encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

“Estábamos cenando con Gabriel, con las niñas, eran las 7:40 y yo ‘mira mi amor, justo hacía 10 minutos tenía que haber empezado la ceremonia’, estaba programada en Acapulco, en el sunset (puesta de sol), algo espectacular, pero ahorita la estamos reprogramando”, agregó.

Al respecto del motivo que los llevó a suspender su boda, Baeva explicó: “Se nos complicó un poco traer a mi familia, y no queremos hacer una ceremonia tan importante para mí y también para Gabriel sin mi familia […] por cuestiones más que nada de vuelos”.

Acto seguido, la actriz confesó: “sí pueden salir de Rusia, él único tema es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún y ahorita no lo hay porque no puede pasar por Europa porque está cerrado el espacio aéreo, entonces tenemos que buscar rutas alternativas y son 7 personas, entonces se nos salía un poco de presupuesto, porque no es muy económico volar a 7 personas por Dubái o por Turquía o por alguna otra ruta”.

Finalmente, Irina Baeva manifestó su deseo de debutar como madre. “Estamos pensando en tener un hijo o una hija, lo que Dios nos quiera dar estamos contentos con ambas cosas siempre y cuando sea una personita sana y todo, pero realmente no tenemos de que ‘en cuanto la boda, luego luego nos ponemos a echarle ganas’”.