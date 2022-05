Regina Blandón se solidariza con Paulina Goto

La actriz Regina Blandón envió un mensaje de solidaridad a su colega Paulina Goto luego de que denunciara que se sintió en peligro durante el viaje que realizó con un conductor de la plataforma Uber.

“Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor lo subió y le puso seguro para que no pudiera bajarlo […] me quería bajar y me dijo que no y que no me iba a pasar nada”, relató Goto.

Al escuchar a los reporteros hablar de esta situación durante el claquetazo de la cinta ‘Maquíllame otra vez’, la artista expresó su preocupación y comentó: “No estaba enterada, pero le mando todo mi amor, luego le mando un mensajito”.

Posteriormente, la artista manifestó que este tipo de situaciones le preocupan mucho y por eso intenta crear consciencia de la situación que se vive en México.

“Todas, todos y todes en este país cuando hay 11 mujeres al día que mueren a causa de feminicidio y además cuando las mujeres trans su expectativa de vida es de 35 años, pues sí tenemos que hacer algo, yo desde mi trinchera intento alzar la voz, y usar mi plataforma como plataforma de difusión”, recalcó.

Por otra parte, la intérprete confesó que no le da importancia a los comentarios negativos que recibe en redes sociales al pronunciarse contra algún político, a favor de todo tipo de matrimonio o cuando responde a sus detractores.

“Mira, yo ya… pues siempre va a haber alguien que hable mal y todo fuera como que hablaran mal de las cejas, de tal, tal y tal, entonces mejor concentrarnos en las críticas que valen la pena, procuro ser empática en ese sentido, porque no estoy a favor de la cancelación tampoco, creo que es importante tener un debate y que no todes crecimos con lo mismo”, remató.