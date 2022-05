¡Silvia Pinal no regresará al teatro!

Tras la repentina noticia de la cancelación de la obra ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’, que puso en la mira a Silvia Pinal por sus problemas de salud, es su hijo Luis Enrique Guzmán quien confirma que la primera actriz no volverá a los escenarios teatrales.

A pesar de que doña Silvia se presentó el pasado fin de semana en la puesta en escena con éxito, en esta ocasión el músico explicó los motivos por los que la primera actriz y presentadora no participará en la nueva adaptación de la obra antes mencionada.

“Ya mi mamá ya no regresa, ni a gira ni a nada, pero yo le deseo lo mejor a todos los productores de teatro, no nada más a Iván”, manifestó Luis Enrique en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Posteriormente, el hijo de Enrique Guzmán recalcó que lo primero es el bienestar de su madre. “Pues no, por el momento no, yo creo que su salud está primero, y eso es lo que nos estaba preocupando, que fue la razón por la que tomamos la decisión, de ya no comprometer a nadie, ni de los de la producción, ni al público, a que se sientan incómodos de estar en una función ya difícil para ella, o que ella no se esté desenvolviendo como le gustaría, ya hizo lo que quería hacer, que era subirse al escenario, lo vimos en su ojos, y tuvo la gran satisfacción de sentir luces, público y aplausos, gran ovación”.

De la misma manera, el músico confesó que la decisión fue tomada por sus tres hijos. “Alejandra me expresó su preocupación, y Sylvia y yo nos sentamos y dijimos ‘con todo este problema que está surgiendo alrededor de la obra, creo que ya ni siquiera es lo que tendría que haber sido, que es una obra de niños’”.

Al respecto del proyecto, Luis Enrique dijo: “El libreto ya es otra cosa, ya ni siquiera tiene el mismo título, y está bien, Iván tiene sus cosas y está queriendo sacar adelante, si no se puede con mi jefa se podrá con Norma Lazareno, o con Mary Paz, o con quien sea que esté haciendo la obra, y seguir adelante”.

Al respecto de la relación que existirá entre la matriarca de la Dinastía Pinal y la prensa, Luis Enrique explicó: “Entre el riesgo y la inseguridad, mejor no poner en jaque a mi mamá, que no tiene nada que hacer así, que se baja del escenario con una ovación súper cálida y con el amor que sintió de su público. Está tomando sus terapias, comiendo muy bien, la vemos de muy buen ánimo, haciendo chistes y regañando a todo el mundo, lo cual es muy buena señal siempre, y estamos muy contentos ahora”.

Sobre los planes que tienen para la señora Pinal, el músico contó: “Vamos a hacer talleres y cosas aquí, va a ser acá en casa, igual y con algunos de sus amigos actores y actrices que vengan a echarse unas líneas con ella, para aligerar la situación mejor”.

Finalmente, Luis Enrique Guzmán no descartó la idea de que su madre pueda recibir un homenaje en vida por su gran trayectoria artística. “No sé si en Bellas Artes, sería algo muy bonito que se hiciera propiamente, de todas maneras, se está trabajando en otros planes, y en el documental que está todavía en pláticas, pero son cosas que queremos que mi mamá disfrute en vida”.