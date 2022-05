Crónica de una Odisea. Tremec.

XXV.

Emilio Luis Castelazo de los Ángeles.

Cuando hablamos del Espíritu, este nunca se manifiesta en un objeto. Vive en el interior de una persona o de un grupo. Esta energía genera UNIDAD. El Espíritu Tremec se muestra en esta alegre foto tomada posterior a una de nuestras Misas en La Congragación. No aparece Polo Garduño, recio pilar de este evento.

ODISEA TREMEC(2)Magdalena García Montiel



La copiadora estaba a la mitad del “túnel del tiempo”, por lo que tenía entonces que atravesar parte de la Planta 1, saliendo a veces por la puerta de la Imprenta. Hace algunos años, tomé un taxi y noté que el chofer me miraba por el espejo retrovisor y me preguntó.



– ¿Usted, trabajó en TREMEC?, le contesté que sí; y me dijo, yo trabajaba en la Imprenta y la veía pasar. Me dio mucho gusto verlo y platicar con él, como si fuera un gran amigo que no había visto en mucho tiempo. Algo une a todos los que trabajamos en TREMEC, como si fuéramos una gran familia.



En 6 años trabajé muchísimo. El ritmo era intenso, la importancia de cada asunto estresaba a cualquiera.El horario: 08:00 a 13:00, (sonaba la chicharra); una hora para comer y regreso al escritorio de 14:00 a 18:00 Hrs. No sé por qué recuerdo a Pavlov y a uno de sus experimentos cuando hago referencia a la chicharra. (Nota:Iván Petróvich Pávlov fue un fisiólogo ruso).



Hablando del comedor, el primer día me sentí en medio del océano, pero llegó la primera persona que sería una de mis mejores amigas al paso de los años. Hilda Loarca, se acercó y me dijo – ¿Eres nueva?, le dije que sí; – Ven con nosotras, no estés solita”, y me llevó donde había otras 2 compañeras. Es otra característica de TREMEC, las amistades perdu

ran por muchos años, si no es que por el resto de nuestras vidas.



Me tocó disfrutar del Aniversario No. 25 de TREMEC: fue un día familiar. Hubo misa, circo para los niños, recuerdo que mi madre (+), mi hijo y yo nos sentamos en uno de los jardines y nos entregaron a cada uno, una cajita con pollo frito. Estuvimos todo el día. Algo inolvidable. Nunca había estado en una empresa donde consideraran a la familia del empleado como una parte importante. Realmente, una muy bonita experiencia que recuerdo con nostalgia.



Algo totalmente enriquecedor para mí, fue que en TREMEC consideraban de suma importancia, tanto al producto terminado como al empleado. En esos 6 años recibí cursos de Relaciones Humanas, Informática, Administración del Tiempo, Redacción, etc.Recuerdo a una pareja de la tercera edad que venía de la Ciudad de México en la camioneta de “la valija”.No recuerdo sus nombres, peroella exponía unos temas y su esposo otros. Pasaban con nosotras el día completo y por la tarde, regresaban igual en “la valija”. Todos los temas de suma importancia para nuestro desarrollo personal y profesional. Eran tan lindos en su exposición y con toda la experiencia de la vida, que yo los sentía muy cercanos. Eso también me dio TREMEC, preparación. (continuará).



MICROSCOPIO (15)José Sosa.



Las modernas máquinas

TREMEC llegó a nuestro Querétaro acompañado de la fama de traer las máquinas y herramientas equipadas con los avances más modernos en tecnología.Mi ignorancia en este tema, no me permite opinar sobre este asunto, sin embargo, quiero describir lo referente a las máquinas y equipos de oficina. Además, me voy a permitir hacer alguna descripción más extensa de ellas en virtud de que a la fecha algunas han caído en desuso.



Empezaré por comentar la máquina Sumadora de escritorio ya mencionada en párrafos anteriores y como herramienta para mi trabajo de contador. Esta máquina tenía la gracias no sólo de sumar, sino que también restaba, por lo cual su nombre correcto era el de “Máquina Saldadora”, calculando saldos.

Además, esta máquina era electromecánica, a diferencia de las sumadoras tradicionales de operación manual:alpicar las teclas adecuadas, se activaba una palanca manual para lograr el resultado deseado. Estas cantidades se iban imprimiendo, una por una, en una tira de papel colocado exprofeso, hasta llegar al resultado final; por lo general las cifras positivas, o que sumaban, se imprimían en tinta negra y las negativas, o que restaban, en tinta roja además de llevar el signo negativo(-).

Las electromecánicas, en cambio, su mecanismo interno era un motor eléctrico que permitía al picar una tecla especial, realizar más operaciones en menor tiempo al no tener que retirar los dedos del teclado para hacerla funcionar. Además, la tira de papel impreso,permitía verificar los datos con los que se alimentó la máquina. Debo mencionar, que a diferencia de las calculadoras que ahora vienen integradas en los teléfonos inteligentes, estas cuentan con el punto decimal flotante.

Las que usábamos no contaban con punto decimal, por lo cual debían teclearse los ceros de los centavos al estar trabajando con valores monetarios. Dicen que la necesidad se hace virtud y así, mis compañeros de trabajo y yo nos las ingeniamos para poder multiplicar y dividir a base de sumas y restas. Inclusive, llegamos a realizar competencias de velocidad con estos equipos y ver quién era el más rápido en obtener un resultado específico. (Continuará).



APRENDIZ BECARIO (1)Jorge Amieva Pérez



En la década de los sesentas la empresaTrasmisiones y Equipo Mecánicos, S.A. de C.V. (TREMEC) inicia sus operaciones en Querétaro, más conocida como “La Treme”!, siendo su producto base la proveeduría de transmisiones mecánicas,equipo fundamental para la industria automotriz. Paso a ser laempresa más importante de la localidad, en función de la cantidad de personal empleado, tanto de obra de mano de obra calificada como profesionales especializados en los distintos campos, todos relacionados con los planes preestablecidos(Continuará).

