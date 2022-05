No buscamos privatizar el agua: Antonio Zapata

Por Sergio Hernández

No me arrepiento y no vamos a pagar ningún costo político. No estamos concesionando el agua, atajo el diputado Antonio Zapata.

“No habrá un costo político, me parece que primero ya no hablamos de una Ley de Aguas para evitar confusiones y entender que no estábamos entrando a fondo en materias ambientales por eso la corrección en la visión y en el objetivo de la iniciativa y esa es una ley que está buscando beneficiar a los usuarios, buscamos que el servicio de agua sea de calidad, buscamos que el servicio de agua sea permanente y que vayamos teniendo cobertura en los mayores espacios que hoy no lo tenemos”

—¿Usted sabe, porque es un hombre de política, las concesiones siempre son un problema, persiguieron prácticamente toda la vida política de Marcos Aguilar, cuando concesionó el servicio de recolección de basura?

—Yo difiero un poco de ti, primero porque no estamos concesionando el agua, 30 legislaciones estatales establecen los mecanismos de concesión del agua, incluyendo la Ciudad de México hay que aclararlo y la Ciudad de México lo aprobó y publicó en el 2003, no es una práctica nueva para el estado de Querétaro, las concesiones no las otorga esta ley ni las otorga el Congreso, las concesiones por facultad constitucional las otorgan los municipios, en los 40 años de la CEA han otorgado una sola concesión, todas las demás concesiones las han otorgado a los municipios y las otorgan en aquellos espacios en donde no hay oportunidad del organismo operador cumpla las necesidades del agua, entonces no estamos otorgando concesiones ni facilitando las concesiones, lo único que se está haciendo es ordenando las concesiones, que cualquier concesión tenga las mismas bases de operación, los mismos criterios y no sean distintos sin meternos a afectar la autonomía municipal

—¿Hay mala prensa o por qué existe esta desinformación de que van a privatizar el agua?

—Ha sido un proceso de comunicación que ha surgido del exterior y en donde —desde el exterior— hablan de privatización sin tomar en consideración lo que realmente es; están hablando sobre este concepto, me parece que la comunicación en una línea, otras fuerzas y otros organismos han utilizado un nombre y nosotros en lo personal no vamos a caer en una discusión en donde no es el tema que se está discutiendo y, que precisamente, por eso tomamos la decisión de hacer el cambio en la denominación de la ley

—¿No se arrepiente?

—Por supuesto que no me arrepiento, porque el tema está beneficiando a las y los queretanos, no hay privatización, pero lo más importante es que estamos generando y buscando asegurar que tengamos todos agua en los siguientes años, el gran reto especialmente en las zonas metropolitanas, en el semidesierto, en Amealco, es poder suministrar el vital líquido, concluyó.